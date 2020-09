Nachdem die Varta-Aktie bei 128,00 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt gegen Ende 2019 gesetzt hatte, ging das Papier sukzessive in eine Konsolidierung über, diese reichte bis Mitte März auf 50,50 Euro abwärts. Seitdem herrscht aber wieder ein klarer Aufwärtstrend, dieser brachte sogar ein neues Rekordhoch bei 138,70 Euro zu Beginn dieses Monats hervor. Nur wenig später stellte sich eine zwischengeschaltete Konsolidierung ein, aus derer Varta bereits im Montagshandel zur Oberseite ausbrechen konnte. Allerdings hängt das Papier an dem Horizontalwiderstand von derzeit 123,00 Euro fest. Nur ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau dürfte weiteres Kurspotenzial freisetzen und somit für eine Rallyefortsetzung sorgen. Unterstützend wirkt an dieser Stelle der Support um 109,00 Euro. Außerdem präsentiert sich der jüngste Abschwung in Form einer bullischen Flagge.

Fortsetzungsmuster

Um dennoch bei einer Rallyefortsetzung als Anleger nicht an Performance einbüßen zu müssen, kann beispielsweise für ein Investment der Einsatz eines Zertifikates mit einem konstanten Hebel zum Einsatz kommen. Hierzu würde sich beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Varta mit der WKN VP8G0U eignen und kann schon eine ansehnliche Rendite bei einem Test der aktuellen Jahreshochs bei 138,70 Euro hervorbringen. Insgesamt lässt sich sogar Kurspotenzial in der Varta-Aktie bis in einen Bereich von 147,88 Euro ableiten. Sollte sich das Kursgeplänkel aus den letzten beiden Monaten jedoch als Topping-Muster herausstellen und Varta unter 109,00 Euro abrutschen, käme dies einem Verkaufssignal zunächst in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 98,43 Euro gleich. Darunter müsste mit weiteren Abschlägen auf rund 90,00 Euro gerechnet werden.