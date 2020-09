In den letzten Wochen hat sich bei der Aktie von Media and Games Invest die charttechnische Lage nach und nach wieder verdüstert. Voran gegangen war eine „Post-Coronacrash-Erholung” von 0,70 Euro auf 1,49 Euro, die aber schon am 21. Juli erreicht wurden. Seitdem herrscht Tristesse beim Aktienkurs, der zwischenzeitlich auf 1,17 Euro zurück fiel und sich seitdem seitwärts bewegt hat. Während Bewegungshoch in dieser Zeit bei ...