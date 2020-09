DZ BANK belässt Teamviewer auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer-Aktien von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die wachsende Zahl von Anwendungsfällen zum Fernzugriff auf vernetzte Geräte dürfte dem Spezialisten für Fernwartungssoftware auch noch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum bescheren, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:38 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. TeamViewer Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de