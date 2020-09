Behrens stärkt den Vertrieb

Bei Joh. Friedrich Behrens passt man sich der aktuellen Situation an. Die Handelsmarke KMR von Behrens startet einen neuen B2B-Webshop. So soll der Vertrieb gestärkt werden. Alle Informationen zu Produkten und Lösungen sind ab sofort auch online auffindbar. Im Sortiment von KMR finden sich fast 1.000 Artikel.Dazu Tobias Fischer-Zernin, Vorstandschef von Behrens: „Unser neues digitales Schaufenster ist ein wichtiger Baustein in ...