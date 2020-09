Westhagemann sieht Elbvertiefung durch Schlick nicht gefährdet

HAMBURG (dpa-AFX) - Die 800 Millionen Euro teure Elbvertiefung ist nach Angaben von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) durch das große Schlickproblem im Hafen nicht gefährdet. "Die läuft termingerecht und ist auch im finanziellen Plan", sagte der Senator am Dienstag in Hamburg. Auf die Frage, ob er eine Verkehrsfreigabe garantieren könne, sagte er: "Auf jeden Fall, ja." Die Hafenbehörde HPA hatte zuvor in einer internen Präsentation erklärt, dass 2021 "keine Verkehrsfreigabe für die neuen Solltiefen erfolgen" könne, wenn das Problem der Verschlickung des Hafens nicht bald gelöst werde. Die Worte "keine Verkehrsfreigabe" waren dabei nach einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" fett gedruckt und unterstrichen.

"Diese Einschätzung wird nicht geteilt und es wird diese Verkehrsübergabe geben", sagte Staatsrat Andreas Rieckhoff (SPD). Die Formulierung in der Präsentation mache sich die Behördenleitung nicht zu eigen. "Deswegen ist sie in der Vorlage, die tatsächlich Grundlage der Gespräche war, (...) dann auch nochmal geändert worden." Westhagemann betonte zudem, die Elbvertiefung habe mit dem Schlickproblem auch nichts zu tun.