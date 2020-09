---------------------------------------------------------------------------

Bystronic übernimmt DNE Laser vollständig

Erweiterte Flexibilität für Wachstumsstrategie



Zürich, 30. September 2020 - Als Teil der Wachstumsstrategie im Geschäftsbereich Bystronic meldet Conzzeta die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Aufstockung der Beteiligung an DNE Laser, Shenzhen, China, von 70% auf 100%.



Mit dem Erwerb des ausstehenden Minderheitsanteils von 30% reduziert Bystronic Komplexität im Hinblick auf die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse in China und darüber hinaus.



Alex Waser, CEO von Bystronic und Mitglied der Konzernleitung von Conzzeta, kommentiert: «Im Kontext der aktuellen Marktverfassung und unserer ambitionierten Wachstumspläne ist dies ein guter Zeitpunkt, die Kontrolle von DNE Laser vollständig zu übernehmen. Wir stärken unsere Verbindung mit dem Ziel, gemeinsam unsere Potenziale zu realisieren, auch indem wir die Marktabdeckung kundengruppenübergreifend entwickeln und das Produktangebot zum Nutzen unserer Kunden komplettieren.»



Bystronic hatte im Juli 2016 eine erste Beteiligung von 51% an DNE Laser übernommen, gefolgt von einer Aufstockung auf 70% im August 2019. DNE Laser trug 2019 CHF 83 Millionen zum Nettoumsatz im Segment Sheet Metal Processing von Conzzeta bei. DNE Laser wird am Markt weiterhin unter eigener Marke und mit einer dezidierten Verkaufs- und Serviceorganisation für kosteneffiziente Laser-Schneidanlagen für Einstiegskunden auftreten und damit die Produkt- und Lösungsangebote von Bystronic ergänzen.



Für Rückfragen

Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com



Über Conzzeta

Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Rund 5'000 Mitarbeitende sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor tätig. Conzzeta hat im Dezember 2019 die strategische Fokussierung auf die Blechbearbeitung und den Verkauf aller anderen Aktivitäten angekündigt. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).



