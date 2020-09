ISTANBUL (dpa-AFX) - Kurz vor dem EU-Sondergipfel und möglichen Sanktionen gegen die Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Griechenland erneut vorgeworfen, Schuld an dem Erdgasstreit zu sein. Er hoffe, dass die Europäische Union die "maximalistischen Thesen Griechenlands und der griechischen Führung Südzyperns nicht bedingungslos und zu Unrecht unterstützt", teilte Erdogan am Mittwoch in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs mit. Er hoffe, dass die EU "von ihrer voreingenommenen Haltung gegenüber dem Beitrittskandidaten Türkei" absehe.

Die Türkei wolle, dass die Meeresrechte im östlichen Mittelmeer fair begrenzt werden. "Ich möchte einmal mehr betonen, dass wir dafür mit Griechenland zum Dialog ohne Vorbedingungen bereit sind."