Der Dienstag wirkte insgesamt verhalten, da sich eine Vielzahl der Börsianer auf das US-TV-Duell zwischen den offiziellen Präsidentschaftskandidaten zurückhielten. Heute wurde dies nun nachgeholt und eine regelrechte Tal- und Bergfahrt absolviert.

Wesentlich leichter als am Dienstag und dann doch zwischenzeitlich im Gewinn präsentierte sich der DAX zur Wochenmitte. Damit stieg die Volatilität wieder an und repräsentierte zwischenzeitliche Zuversicht. Die Gewinnzone zeigte sich jedoch nur kurzzeitig.

Entladung nach dem US-Duell

In der Nacht fand das TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten statt und sorgte im Nachgang für eine erste Ernüchterung. Immerhin wurden mehr harte Worte als harte Fakten ausgesprochen, so dass viele Marktteilnehmer ihre Enttäuschung zeigten und bereits in der Nacht die Futures entsprechend leichter notierten.

So startete der DAX am Morgen direkt unter seinem Tief vom Dienstag und damit knapp unter 12.700 Punkten. Eine entsprechende Erholung ließ nicht lange auf sich warten und führte den Index zunächst über diese Dienstagsschwelle und später direkt an die 12.800 zurück. Beinahe kam es zum XETRA-GAP

Ein solch starker Anstieg wie am Montag gesehen muss erst einmal verdaut werden. Sehr selten setzt sich eine solche Dynamik über mehrere Tage hinweg. So verwunderte es auch nicht, dass nach Kursen um 12.900 in der Vorbörse eine Konsolidierung einsetzte. Mit dem XETRA-Start war dann das Schlussniveau vom Freitag bereits unterschritten und wenig später auch das Vorwochenhoch sowie die 12.800er-Marke.

In dieser Bewegung wurde auch die Kurslücke zum Dienstag geschlossen. Ein Bereich, der dann erneut als Widerstand Beachtung fand. Bis zum Mittag fielen die Kurse von diesem Punkt aus erneut rund 100 Punkte und pendelten sich letztlich bis zu den US-Arbeitsmarktdaten am frühen Nachmittag in diesen Begrenzungen ein.

Die Arbeitsmarktdaten der privaten Arbeitsvermittelers ADP fielen besser als erwartet aus. Es wurde ein Beschäftigungsaufbau von 749.000 neuen Stellen vermeldet. Dies lag 100.000 Stellen über den Erwartungen und begeisterte die Aktienärkte. So konnte die Wall Street und auch der Nasdaq alle anfänglichen Verluste aufholen und im weiteren Verlauf die Pluszone erreichen.

Auf den DAX hatte dies nur kurze positive Auswirkungen, da eine stärkere US-Wirtschaft und ein starker Dollar eher belastetend im direkten Vergleich interpretiert wurde. Die zwischenzeitlichen Gewinne schwanden wieder und zum Handelsende blieb ein Minus von 65 Punkten zurück.

Das Intraday-Bild zeigt den heute volatilen Handel noch einmal auf:

Die Handelsspanne lag mit 170 Punkten nun wieder über dem Dienstag und damit über dem mittleren Durchschnittslevel eines Handelstages. Die Eckdaten skizzierten sich wie folgt:

Eröffnung 12.754,77PKT Tageshoch 12.869,96PKT Tagestief 12.698,42PKT Vortageskurs 12.825,82PKT

Nachbörslich notieren die US-Märkte am Tageshoch und haben damit im Nachgang des TV-Duells das Event positiv interpretiert oder sind zumindest zur Tagesordnung übergegangen.

Über die direkten Implikationen sprachen wir auch am Morgen mit unserem Händler:

Welche DAX-Aktien sorgten am Mittwoch besonders für Bewegung?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Gestern noch Verlierer und heute Gewinner - die Sprache ist von der Deutschen Bank. Das Institut gilt aktuell zu den volatilsten Aktien im DAX und konnte sich heute wieder über 7 Euro stabilisieren.

Gefolgt wurden die Aktien im DAX-Ranking von der Daimler AG. Eine zuversichtliche US-Wirtschaft mit weniger Arbeitslosen könnte hier ein Garant für weiten Absatz darstellen.

Die Verliererseite wurde von Covestro dominiert. Der Kunststoffspezialist übernimmt vom niederländischen Chemieunternehmen DSM den Geschäftsbereich Resins & Functional Materials für insgesamt 1,61 Milliarden Euro, wie heute bekannt wurde. Damit kann der Umsatz direkt um eine Milliarde Euro und das Ebitda um 141 Millionen Euro gesteigt und dauerhafte Synergieeffekte geschaffen werden. Weil diese Transaktion über eine teilweise Kapitalerhöhung erfolgt, waren die Aktien heute mit diesem Fakt belastet.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich dieses Reversal im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach dem TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten in den USA hat sich das Chartbild nicht merklich verändert. Man sieht einen weiteren Innenstab auf die Bewegung des vergangenen Montags und damit kein neues Signal im Chartbild:

Wie nachhaltig die Erholung heute an der Wall Street sein wird und ob wir im Dow Jones noch die 28.000er-Marke erreichen, berichten wir gerne im Händler-Gespräch auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange morgen gegen 9.00 Uhr.

Falls Sie die Webinar-Aufzeichnung von gestern Abend noch einmal sehen möchten, folgen Sie diesem Link ebenfalls zum Kanal:

