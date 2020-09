Rapport financier semestriel 2020

Le présent Rapport Financier Semestriel est établi conformément aux dispositions de l’article L.451-1-2-I du code monétaire et financier de la loi Breton et de l’article L.221-1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers publié au JO du 20 janvier 2007.

Il comprend les informations financières suivantes :

Les comptes consolidés semestriels,

Un rapport d’activité semestriel,

Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents,

Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes précités.

Le Rapport Financier Semestriel du Groupe fait l’objet d’un dépôt électronique auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Des exemplaires de ce rapport sont disponibles auprès du Hopscotch Groupe, 23-25, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris, sur le site internet du Groupe : www.hopscotchgroupe.com

États financiers consolidés résumés de

Hopscotch Groupe

Période du 1er janvier au 30 juin 2020

IN EXTENSO ILE DE FRANCE

63 ter avenue Edouard Vaillant

92517 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00



Table des matières

Etat résumé du résultat global................................................................................................................................................... 4

Tableau résumé des flux de trésorerie....................................................................................................................................... 7

Etat résumé de la situation financière........................................................................................................................................ 5

Etat résumé de variation des capitaux propres.......................................................................................................................... 6

Notes aux états financiers résumés...................................................................................................................................... 8-18





Notes aux états financiers

1. Méthodes et Principes comptables

1.1 Principes comptables

1.2 Modalités d’établissement des comptes semestriels

1.3 Actif réalisable / Passif exigible

1.4 Gestion des risques et saisonnalité

2. Evènements significatifs de la période et évolution du périmètre de consolidation

3. Commentaires sur l’état résumé du résultat et sur l’état résumé de la situation financière

3.1 Produits des activités ordinaires et information sectorielle

3.2 Charges externes

3.3 Charges de Personnel et effectifs

3.4 Autres charges et produits opérationnels

3.5 Impôt sur le résultat

3.6 Goodwill et Participations dans des entreprises associées

3.7 Droits d’utilisation des actifs loués et dettes locatives

3.8 Créances Clients et Autres Créances

3.9 Trésorerie et soldes bancaires

3.10 Capitaux Propres

3.11 Emprunts

3.12 Provisions

3.13 Dettes Fournisseurs et Autres passifs

3.14 Bilan par catégorie d’instruments financiers

3.15 Engagements Hors Bilan

4. Evènements Post-Clôture





État résumé du résultat global

(en milliers d’euros)





Tableau résumé des flux de trésorerie

(en milliers d’euros)





État résumé de la situation financière

(en milliers d’euros)

État résumé de variation des capitaux propres

(en milliers d’euros)





Notes aux états financiers résumés

Les états financiers résumés du premier semestre clos le 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Directoire du groupe Hopscotch en date du 23 septembre 2020.

Méthodes et Principes comptables



1.1 Principes comptables

Base de préparation et référentiel comptable

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle qu’adoptée dans l’Union européenne et publiée par l’IASB (International Accounting Standard Board). S’agissant de comptes condensés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés annuels du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, sous réserve des particularités propres à l’établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 30 juin 2020 à l’exception des nouvelles normes, amendements et interprétations obligatoires à compter du 1er janvier 2020 appliquées par le Groupe.

Les nouvelles normes et interprétations suivantes applicables sur la période n’ont pas eu d’effet significatif sur les comptes consolidés au 30 juin 2020 :

Modification d’IAS 1 et d’IAS 8 : Définition du terme « significatif »

Modifications des références au cadre conceptuel dans les normes

Modification d’IFRS 9, d’IAS 39 et d’IFRS 7 : Réforme des taux d’intérêt et de référence – Phase 1

Modification d’IFRS 3 : Définition d’une entreprise

Le Groupe n’a pas appliqué les normes et interprétations qui n’ont pas été adoptées par l’Union Européenne au 30 juin 2020 ou dont l’application n’est pas obligatoire dès le 1er janvier 2020 :

IFRS 17 - Contrats d’assurance ;

amendements d’IAS 1 - Classification des passifs courants et non-courants

amendements d’IFRS 3 - Définition d’une entreprise

amendements d’IAS 16 - Immobilisations corporelles

amendements d’IAS 37 - Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

amendements aux améliorations annuelles des IFRS 2018-2020

amendements d’IFRS 16 - Covid-19 - Contrats de location

amendements d’IFRS 4 - Contrats d’assurance - Report IFRS 9

La décision IFRIC de décembre 2019 concernant « Durée de location et durée d’utilité des améliorations locatives » n’a pas été appliquée par le Groupe au 30 Juin 2020. L’analyse des impacts découlant de cette décision, qui sera appliquée pour la fin d’année, est en cours.

Enfin, les principes appliqués par Hopscotch Groupe au 30 juin 2020 ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l’IASB.

Le référentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS est disponible sur le site internet de la Commission européenne.

1.2 Modalités d’établissement des comptes semestriels

Détermination de l’impôt

L’impôt de la période est déterminé sur la base d’un taux moyen annuel estimé qui tient compte le cas échéant de crédits d’impôt remboursables ou reportables.

Taux d’actualisation

Le taux d’actualisation utilisé pour le calcul de la Provision Pour Départs à la Retraite au 30 juin 2020 a été maintenu à 0.77% soit le taux du 31 décembre 2019.

Information sectorielle

Depuis l’intégration du Groupe Sopexa dans les comptes consolidés, le Groupe Hopscotch reconnait deux secteurs d’activité.

Les décisions stratégiques du principal décideur opérationnel (la direction générale du Groupe Hopscotch Groupe) portent principalement sur les trois agrégats de gestion que sont le chiffre d'affaires, la marge brute et la marge contributive, tels qu’ils figurent dans le reporting financier mensuel du Groupe.

La définition et la valorisation de ces agrégats, ainsi que la réconciliation avec les données comptables, sont présentées à la note 3.1. Un rapprochement est fait entre les données chiffrées du reporting financier et les états consolidés. Les éléments intermédiaires de détermination du résultat ne font pas partie en tant que tels des critères majeurs de prise de décision stratégique, et ne sont par conséquent pas présentés.

1.3 Actif réalisable / Passif exigible

Au 30 juin 2020, l’actif réalisable couvre le passif exigible.

1.4 Gestion des risques et saisonnalité

La crise sanitaire d’abord marquée par un confinement de longue durée a stoppé toute activité événementielle. Le déconfinement n’a pas relancé significativement cette activité. Le Groupe s’adapte en proposant des offres intégrant systématiquement des volets digitaux. Les activités de conseils en PR et Digital pourraient être affectées par un recul économique généralisé.

Au cours du premier semestre, l’obtention de prêts garantis par l’état de 15 millions d’euros et un fort effet favorable de BFR de 13 millions d’euros ont permis au Groupe de renforcer sa structure financière et ont conduit à une trésorerie consolidée de 43 millions d’euros au 30 juin 2020. Le Groupe a par ailleurs négocié des reports d’échéances pour les prêts auxquels il a souscrit en 2019. Les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de risque de continuité d’exploitation à 12 mois.

Les activités événementielles n’ont pas de tendances récurrentes, les activités de conseils sont équitablement réparties sur l’année tandis que Sopexa présente habituellement une forte saisonnalité avec une activité plus soutenue sur le second semestre.

2. Evènements significatifs de la période et évolution du périmètre de consolidation

Le chiffre d’affaires est en diminution de 34% par rapport à l’année dernière et de 58% à périmètre équivalent baisse principalement en lien avec les activités événementielles. L’impact de la pandémie sur les activités du Groupe est très variable selon les métiers. Les activités événementielles représentant 40% de l’activité sont en net recul sur le premier semestre du fait des interdictions et limitations des rassemblements et des voyages. Notamment, les comptes du premier semestre ont été pénalisés par l’annulation du Mondial de l’automobile 2020 ayant entraîné des pertes et la mise en sommeil de la société AMC détenue à 50%. Les métiers du conseil, de relations Publics et de communication Digitale ont mieux résisté. Sopexa présente un résultat négatif sur le premier semestre en lien notamment avec la saisonnalité forte de ses activités au second semestre.

Le Groupe a réagi très vite en utilisant des mesures internes d’économies et en bénéficiant des mesures de soutien prévues par le gouvernement (chômage partiel dont les indemnités ont été comptabilisées en moins des charges de personnel et ont permis une économie d’environ 2 millions d’euros sur le semestre). Le résultat opérationnel au 30 juin 2020 du fait du ralentissement de l’activité événementielle et de la saisonnalité de Sopexa est cependant fortement négatif à -8,5 M€.

Il est particulièrement difficile d’évaluer avec précision les perspectives des activités au second semestre et au-delà. En revanche, le second semestre de Sopexa attendu comme chaque année en profit limitera en partie les pertes du second semestre. Les économies recherchées et mises en œuvre rapidement sur le deuxième trimestre vont perdurer sur le second semestre et sur le prochain exercice.

Commentaires sur l’état résumé du résultat et sur l’état résumé de la situation financière

§

3.1 Produits des activités ordinaires et information sectorielle

L’information synthétique destinée à l’analyse stratégique et à la prise de décision de la direction générale du groupe Hopscotch Groupe (notion de principal décideur opérationnel au sens de la norme IFRS 8) est articulée autour :

du chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires correspond exactement au chiffre d'affaires tel que présenté dans les comptes consolidés ;

de la marge brute de gestion obtenue en diminuant le chiffre d’affaires de toutes les dépenses opérationnelles directement engagées ;

de la marge de contribution : la marge de contribution correspond au chiffre d'affaires diminué des achats consommés, de la main d’œuvre directe et de certains frais directement liés à l’activité. La marge de contribution est réconciliée globalement avec le résultat opérationnel courant ; les éléments en rapprochement correspondant aux frais généraux (loyers, main d’œuvre indirecte, frais administratifs) ainsi que notamment aux effets de la PIDR, de la participation, des retraitements liés à la CVAE.



Les frais fixes de structure groupe représentent 21.50 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2020 contre 8.99 % au 30 juin 2019, et ne sont pas ventilés par secteur d’activité. Ils sont constitués essentiellement par des frais de personnel des supports administratifs, des frais de location immobilière et des honoraires. La marge brute correspond aux produits des activités ordinaires diminués des achats consommés et tenant compte des variations de stocks et de produits en cours. L’écart entre la marge brute de gestion et la marge brute consolidée repose sur le retraitement des contrats courts travaillant avec les équipes de production ; ces natures de montants pris en compte dans la marge brute consolidée ne sont pas prises en compte dans la marge brute de gestion. La marge de contribution correspond à la marge brute consolidée diminuée des charges directes de personnels internes et des coûts de prospections et de relations commerciales.

Tableau de réconciliation entre la marge brute de gestion et la marge brute consolidée :

3.2 Charges externes

3.3 Charges de Personnel et effectifs

Les effectifs comprennent uniquement ceux des entreprises consolidées en intégration globale. Les effectifs correspondent à des équivalents temps plein sur l’exercice.

3.4 Autres charges et produits opérationnels

Les postes « divers charges opérationnelles » et « divers produits opérationnels » comprennent principalement des régularisations sur exercices antérieurs provenant du nettoyage de comptes clients et fournisseurs.

3.5 Impôt sur le résultat

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre le total de la charge pour l’exercice et le bénéfice comptable :

Le taux d’impôt utilisé pour le rapprochement du résultat du 30 juin 2020 est le taux d’impôt de 28.92% qui s’applique au bénéfice imposable en vertu de la loi fiscale en vigueur en France. En 2019, le groupe avait appliqué le taux de 32.02%.





3.6 Goodwill et Participations dans des entreprises associées

3.6.1 Goodwill

Les goodwills figurant au bilan consolidé au 30 juin 2020 sont détaillés ci-après.

Attribution du goodwill aux secteurs d’activité:

Au 30 juin 2020, l’acquisition des titres de Albera a généré un goodwill d’un montant de 25 milliers d’euros.

L’Unité Génératrice de Trésorerie à laquelle a été affecté le goodwill est soumise à un test de dépréciation annuellement, ou plus fréquemment s’il y a une indication que l’unité pourrait avoir subi une perte de valeur. La valeur au bilan du goodwill est comparée à la valeur recouvrable qui correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur (diminuée des coûts de cession). Afin de déterminer leur valeur recouvrable, les actifs immobilisés auxquels il n'est pas possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants sont regroupés au sein de l'Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) à laquelle ils appartiennent. La valeur d'utilité de l'UGT est déterminée par la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés (DCF).

Au 30 juin 2020, eu égard aux indices de perte de valeur constatés sur la période, un test de dépréciation a été réalisé en retenant la méthode DCF. Les flux futurs actualisés à un taux de 9%, identique à celui retenu au 31 décembre 2019, n’ont pas amené à constater une dépréciation du goodwill.

3.6.2 Participations dans des entreprises associées

Le groupe a pris une participation de 50% dans la société Auto Moto Cycle Promotion (AMCP) le 3 décembre 2019, pour un prix de 554 milliers d’euros. Au 30 juin 2020 la quote-part du groupe dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l’entité s’élève à -169 milliers d’euros. Cette quote-part a été reclassée en provisions à long terme.





3.7 Droits d’utilisation des actifs loués et dettes locatives

3.7.1 Droits d’utilisation



La variation du solde net des droits d’utilisation par nature d’actif sous-jacent est constituée des éléments suivants :

Les effets des modifications d’hypothèses concernent principalement les indexations de loyers et les modifications de duréee des contrats de locations. Au 30 juin 2020, ils concernent notamment la résiliation anticipée au 31 juillet 2020 des locaux situés Rue Feydeau pour un montant net de 723 milliers d’euros.

3.7.2 Dettes locatives



La ventilation des remboursements des dettes locatives par échéance s’établit comme suit :

3.8 Créances Clients et Autres Créances

Les créances clients détenues par le Groupe sont composées principalement de créances sur des grands comptes. Les créances donnent lieu, le cas échéant, à l'enregistrement de dépréciations déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non recouvrement.

3.9 Trésorerie et soldes bancaires

3.10 Capitaux Propres

La société est cotée sur le listing d’Euronext Paris (compartiment C), code ISIN PUS FR 000006527 8. Au 30 juin 2020, le capital de Hopscotch Groupe est composé de 2 666 668 actions d'une valeur nominale de 0,75 euro, soit 2 000 001 euros. Il est entièrement libéré.

Aucun dividende n’a été voté à la précédente assemblée générale au titre de l’exercice du 31/12/2019.

Conformément aux notes d’information présentées à l’AMF, les actions propres sont affectées notamment à l’achat pour la conservation et la remise ultérieure des titres en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, conformément à la réglementation boursière.

En application de la norme IFRS 2, le coût des services rendus au titre de l’attribution des actions gratuites et stock-options est constaté au compte de résultat en charges de personnel, en contrepartie des capitaux propres. Dans les comptes au 30 juin 2020, la charge relative au paiement fondé sur des actions pour les plans toujours en cours est de 113 milliers d’euros.

3.11 Emprunts

La ventilation des remboursements d’emprunts bancaires par échéance s’établit comme suit :

La ventilation des emprunts bancaires en fonction des taux d’intérêts s’établit comme suit :

3.12 Provisions

Les provisions non courantes et courantes couvrent les risques suivants :

3.13 Dettes Fournisseurs et Autres passifs

Les autres dettes correspondent principalement aux avances reçues et avoirs à établir sur affaires. Les produits constatés d'avance résultent principalement de l’application de la méthode à l’avancement pour la reconnaissance du chiffre d’affaires.

3.14 Bilan par catégorie d’instruments financiers

3.15 Engagements Hors Bilan

3.15.1 Engagements donnés

3.15.1 Nantissement des titres de participation et cautions de garantie

La société Hopscotch Groupe a accordé un nantissement de ces titres de participation à hauteur de 32 238 milliers d’euros.

3.15.2 Garantie bancaire à première demande

La société Hopscotch Groupe a accordé dans le cadre de ses activités des garanties bancaires à première demande à hauteur de 1 150 milliers d’euros.

La société Sopexa a accordé dans le cadre de ses activités des cautions bancaires à hauteur de 427 milliers d’euros, des garanties aux succursales à hauteur de 87 milliers d’euros et des garanties diverses sur des dettes sociales de 30 milliers d’euros.

3.15.2 Engagements reçus

A la clôture de la période, le groupe bénéficie d’une autorisation de Dailly d’un montant de 2 500 milliers d’euros et d’une autorisation de découvert d’un montant de 500 milliers d’euros.

4. Evènements Post-Clôture

Les activités événementielles n’ont pas retrouvé un niveau comparable aux années précédentes malgré la levée de certaines contraintes sanitaires. Dans ce contexte, le Groupe a réussi à organiser quelques événements d’ampleur tel que la REF (universités du Medef) et le festival du film américain de Deauville. Cependant les dernières annonces gouvernementales restreignent à nouveau les organisations d’événements privés et publics installant l’incertitude sur l’activité et les performances du second semestre.

Les activités de conseils et Sopexa se maintiennent.





Rapport d’activité du groupe

Comptes consolidés au 30 juin 2020

Un premier semestre 2020 fortement marqué par la crise sanitaire qui a stoppé toute activité évènementielle pendant les 2 mois de confinement.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 52.181 milliers d’euros au 30 juin 2020, en baisse de 34% et de 58% à périmètre équivalent (hors Sopexa). La marge brute atteint 22.273 milliers d’euros, contre 28.0481 milliers d’euros l’an passé, en baisse de près de 21%. Les activités de communication et de production événementielle sont en recul de chiffres d’affaires de 65%, tandis que les activités de conseil résistent bien et sont stables par rapport à 2019.

Un résultat opérationnel fortement dégradé.

Du fait du ralentissement de l’activité évènementielle et de la saisonnalité de Sopexa, le résultat opérationnel est fortement négatif.

Le groupe dégage un résultat opérationnel consolidé de -8.460 milliers d’euros, résultant de la baisse de la marge brute compensée partiellement par les mesures d’économie et de soutien mise en place au second trimestre. Sur le périmètre Hopscotch hors Sopexa, le groupe a réalisé des économies de plus de 4.330 milliers d’euros.

Après impôts sur les sociétés, le résultat global de la période s’élève à -7.982 milliers d’euros, dont -6938 milliers d’euros part du groupe.

Structure financière

La trésorerie au 30 juin 2020 augmente par rapport au 31 décembre 2019 et atteint 43.446 milliers d’euros. La capacité d’autofinancement retraité de l’IFRS 16 s’élève à -7.859 milliers d’euros sur la période, mais une évolution favorable du BFR tel que mesuré au 30 juin améliore le niveau de trésorerie.

Le groupe n’a par ailleurs mis en paiement aucun dividende au titre des résultats de l’exercice 2019 sur le premier semestre 2020.

Le groupe a souscrit sur la période des nouveaux emprunts à hauteur de 17.581 milliers d’euros dont 15 millions de Prêt garanti par l’Etat et a poursuivi le remboursement d’une partie de ses emprunts bancaires pour 663 milliers d’euros sur la période.

Les dettes bancaires et assimilées s’élèvent au 30 juin 2020 à 31,7 millions d’euros. Avec des capitaux propres consolidés de 16.911 Milliers d’euros.

Perspectives 2020

Il est particulièrement difficile d’évaluer avec précision les perspectives des activités au second semestre et au-delà. En revanche, le second semestre de Sopexa attendu comme chaque année en profit limitera en partie les pertes du second semestre. Les économies recherchées et mises en œuvre rapidement sur le deuxième trimestre vont perdurer sur le second semestre et sur le prochain exercice.

Fait à Paris Pierre-Franck Moley

Le 30 septembre 2020 Directeur Général





« J’atteste à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité figurant en page 22 présente un tableau fidèle des évènement importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. »

Fait à Paris

Le 30 septembre 2020

Frédéric Bedin

Président du Directoire





Cabinet Foucault

KPMG S.A.

Siège social

Tour EQHO

2 Avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris la Défense Cedex

France



Cabinet Foucault

229, boulevard Pereire

75017 Paris













Hopscotch Groupe S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur



l’information financière semestrielle 2020





Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Hopscotch Groupe S.A. 23-25 rue Notre Dame des Victoires - 75002 Paris Ce rapport contient 19 pages



















Cabinet Foucault





KPMG S.A.

Siège social

Tour EQHO

2 Avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris la Défense Cedex

France



Cabinet Foucault

229, boulevard Pereire

75017 Paris













Hopscotch Groupe S.A.







Siège social : 23-25 rue Notre Dame des Victoires - 75002 Paris

Capital social : €. 2.000.001



Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2020 Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale et en application de l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Hopscotch Groupe S.A., relatifs à la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire le 23 septembre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée à la Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d’avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes « 1.4 Gestion des risques et saisonnalité » et « 2. Événements significatifs de la période et évolution du périmètre de consolidation » qui exposent l’impact de la crise sanitaire sur les comptes semestriels.







Hopscotch Groupe S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2020





II – Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 23 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris La Défense, le 30 septembre 2020 Paris, le 30 septembre 2020 KPMG S.A. Cabinet Foucault Eric Lefebvre Olivier Dausque Associé Associé





Attachment