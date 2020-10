Voyager Digital ernennt Lewis Bateman zum Leiter der Bereiche Geschäftsentwicklung und internationale Strategie

Exponentielles Wachstum hält an, als Voyager sein Führungsteam mit der internationalen Expansion in Aussicht verstärkt

NEW YORK, 1. Oktober 2020 - Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2) - ein börsennotierter, lizenzierter Asset Broker für kryptographische Vermögenswerte, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Herrn Lewis Bateman zum Leiter der Bereiche Geschäftsentwicklung und internationale Strategie ernannt hat.

Herr Bateman, der in Toronto wohnt, wird Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager, direkt unterstehen. Sein Hauptaugenmerk wird auf den Ausbau der gesetzeskonformen internationalen Infrastruktur von Voyager in Nordamerika, Europa und Lateinamerika gerichtet sein. Er wird sich zudem um die Entwicklung strategischer Beziehungen zur Forcierung des Wachstums von Voyager bemühen. Voyager kündigte vor Kurzem die Aufnahme des 50. digitalen Vermögenswertes und des 10. DeFi-Vermögenswertes in seine Liste an und plant, den Ausbau der Vermögenswertbasis seiner Plattform fortzusetzen.

„Bei Voyager sind wir auf Kurs, unser Brokerage-Modell, das auf den Handel, die Investition und das Verdienen digitaler Vermögenswerte ausgerichtet ist, auf globaler Ebene zu skalieren. Lewis bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich der Finanzdienstleistungen in seine neue Rolle an der Spitze unserer internationalen Expansionsbemühungen ein und wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erfüllen“, meint Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager Digital. „Wir können generell eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen und darüber hinaus ein steigendes Wachstum und Interesse der Verbraucher an unserer Plattform verzeichnen. Die Aufnahme von Lewis in unser Führungsteam wird dazu beitragen, die internationale Expansion unserer sicheren und gesetzeskonformen Verbraucherplattform zu forcieren und die Voyager-App in naher Zukunft internationalen Kunden verfügbar zu machen.“