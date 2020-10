WP/StB Georg Komm ist neuer Geschäftsführer der PKF Industrie- und Verkehrstreuhand

München (ots) - Georg Komm ist ab dem 01. Oktober 2020 Geschäftsführer der PKF

Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München.



Georg Komm ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und wird PKF im Rahmen der

Erstellung und Prüfung von Abschlüssen, unter anderem Einzel- und

Konzernabschlüsse nach HGB/IFRS, sowie in der prüfungsnahen Beratung von

Mandanten, insbesondere im konzernnahen Bereich, bei Bewertungen,

Sanierungen/Restrukturierungen und Transaktionen unterstützen und diese

Leistungsbereiche vorantreiben.





"Wir freuen uns sehr, dass wir Georg Komm nach kurzer Zeit der projektbasiertenund freiberuflichen Zusammenarbeit dauerhaft für uns gewinnen konnten. Seineumfassenden Erfahrungen und Branchenkenntnisse, insbesondere in den BereichenAutomobil, Chemie, Medien, Maschinenbau und Produktion werden die Arbeit fürunsere Mandanten sehr bereichern", sagt der geschäftsführende Partner SebastianWohldorf."Ich freue mich auf interessante Aufgaben und Projekte sowie auf dieZusammenarbeit mit einem motivierten Team in einem spannenden Umfeld. Gemeinsamwerden wir PKF München weiter nach vorne bringen und im Markt noch stärkervernetzen", sagt Georg Komm.Vor seiner Tätigkeit bei PKF verantwortete Georg Komm als geschäftsführenderPartner bei Sonntag & Partner in München den Bereich Wirtschaftsprüfung.Über die PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbHDie PKF Industrie- und Verkehrstreuhand (IVT) betreut als partnergeführteWirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft am Standort Müncheninternationale Konzerngesellschaften, mittelständische Unternehmen, öffentlicheInstitutionen sowie Privatpersonen. Mehr als 150 Mitarbeiter stehen fürmandantenorientierte Dienstleistungen und individuelle Beratung mitbreitgefächertem Portfolio.PKF IVT ist Mitglied von PKF International, einem der größten internationalenNetzwerke unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- undUnternehmensberatungsgesellschaften mit einem Jahresumsatz von 1,5 MilliardenUS-Dollar. PKF International beschäftigt global rund 20.000 Mitarbeiter an 450Standorten in 150 Ländern.