Credit Suisse beschafft USD 212 Mio. für den ersten Impact Fund zur Förderung der Gesundheit der Ozeane

Die Weltmeere sind für die Gesundheit unseres Planeten von eminenter, aber oft unterschätzter Bedeutung. Die Ozeane inspirieren uns nicht nur als Quell natürlicher Schönheit, sie sichern zudem Nahrung und Einkommen für Milliarden von Menschen. Darüber hinaus tragen sie entscheidend dazu bei, die Auswirkungen des Klimawandels zu mindern, indem sie 93 % der durch den Treibhausgaseffekt bedingten Wärme absorbieren und 25 % der weltweiten CO2-Emissionen binden. Doch Eingriffe des Menschen durch Energieerzeugung, Entwaldung, Seetransport und intensive Viehzucht stellen eine gravierende Bedrohung für die Gesundheit der Weltmeere dar. Seit 2016 ist bereits die Hälfte der Korallenbestände im Great Barrier Reef abgestorben. Gleichwohl beläuft sich der Wert von Korallenriffen für die globale Wirtschaft auf eine Summe von USD 36 Mia1.

Marisa Drew, Chief Sustainability Officer und globale Leiterin Sustainability Strategy, Advisory and Finance (SSAF) bei der Credit Suisse, erklärt, warum dieser Fonds bei Anlegern auf breites Interesse stoßen dürfte: «Die Ozeane sind eines der aus Anlegersicht bisher am wenigsten beachteten Themen unter den UN-Nachhaltigkeitszielen, doch mehr als ein Drittel aller institutionellen Investoren haben Interesse an Anlagen in die Blue Economy bekundet. Wir wollen in diesem Punkt eine Vorreiterrolle übernehmen und den Anlegern die Möglichkeit bieten, etwas zu bewirken.»

Casey Clark, Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) Investments bei Rockefeller und Co-Portfolio Manager des Fonds, erläutert: «Konstruktives Engagement der Aktionäre stellt seit jeher einen wesentlichen Teil des Anlageprozesses von Rockefeller Asset Management dar, um Aktionärswert zu schaffen und positive Veränderungen voranzutreiben. Wir sind begeistert vom Interesse am Fonds und von der Möglichkeit, der Credit Suisse bei diesem innovativen Projekt als Partner zur Seite zu stehen. Wir hoffen, damit auch andere zu ermutigen, ihren Fokus verstärkt auf die Blue Economy zu legen.»