IT-Dienstleister S&T tritt Analystenkritik entgegen - Aktie legt zu

LINZ (dpa-AFX) - Der Vorstand des österreichischen IT-Dienstleisters S&T hat sich der Anfang vergangener Woche geäußerten Analystenkritik entgegengestellt. Das Unternehmen nehme die Kritik ernst, jedoch sei sie einseitig, übertrieben und in einigen Punkten falsch, hieß es von Konzernchef Hannes Niederhauser am Montag in Linz.

Der Aktienkurs der im SDax notierten S&T war am Dienstag im Xetra-Hauptgeschäft mit einem Minus von siebeneinhalb Prozent aus dem Handel gegangen. Zuletzt lagen die Papiere mit rund 6,6 Prozent im Plus bei 18,78 Euro. Damit bewegen sie sich nur knapp unter dem Niveau von vor einer Woche.