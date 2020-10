Adastra macht Fortschritte bei Übernahme der ikonischen Marke Phyto Extraction Brands

Langley (British Columbia), 7. Oktober 2020. Adastra Labs Holdings Ltd. (CSE: XTRX, Frankfurt: D2EP) („Adastra“), ein vom Gesundheitsministerium Health Canada lizenzierter Anbieter von Verarbeitungs- und Analysedienstleistungen für den Cannabissektor, freut sich, den Abschluss einer ersten Due-Diligence-Prüfung für die Übernahme von Phyto Extractions Brands („Phyto Extractions“) bekannt zu geben.

Nach der Ankündigung der Absichtserklärung (die „LOI“) zwischen Adastra und einem in BC ansässigen Unternehmen am 18. September 2020 hat Adastra nun seine erste Due-Diligence-Prüfung für die Übernahme der Cannabiskonzentratmarken von Phyto Extractions abgeschlossen. Die LOI ist nicht verbindlich und die Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung zwecks Übernahme aller Vermögenswerte des Privatunternehmens laufen derzeit. Die Bedingungen werden bekannt geben, sobald eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet wurde.

„Wir freuen uns über den Fortschritt der Due-Diligence-Prüfung für die Übernahme der Phyto Extractions-Marke. Wir haben die Durchführung einer Bewertung durch ein Drittunternehmen angefordert, um die laufenden Verhandlungen über die Vertragsbedingungen zum Abschluss zu bringen. Wir gehen davon aus, dass diese Bewertung in Kürze abgeschlossen wird, und freuen uns darauf, weitere Schritte in Richtung Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zu gehen“, erklärt Stephen Brohman, CFO von Adastra.

Gemäß den Bedingungen der LOI handeln Adastra und Phyto Extractions derzeit den Erwerb von Immaterialgüterrechten und bestehenden Lizenzverreinbarungen aus. Phyto Extraction hat 21 Bild- und Wortmarken in Verbindung mit seinen Cannabiskonzentraten und zwei für CBD-Konzentrate in Kanada schützen lassen und den Markenschutz in den Vereinigten Staaten beantragt.

Abbildung 2. Mehrere Marken von Phyto Extractions.

Die Produkte von Phyto Extractions sind seit Dezember 2019 auf dem regulierten kanadischen Cannabismarkt erhältlich. Insgesamt 11 Vape-Produkte werden derzeit angeboten und Phyto Extractions führte vor Kurzem neben einem einzigartigen durch CO2-Extraktion gewonnenen Vollspektrum-Extrakt mit hohem Terpengehalt (HTFSE) unter der Marke Terp Sauce auch zwei Live-Resin-Produkte ein.