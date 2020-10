Mynaric will 0,8 Millionen neue Aktien platzieren

Mynaric, ein Anbieter von Laserkommunikationsgeräten für luft- und weltraumgestützte Kommunikationsnetze, kündigt eine Kapitalerhöhung an. Mit 60 Prozent des erwarteten Emissionserlöses soll der Löwenanteil der Gelder aus der Kapitalerhöhung für die Vorbereitung des großskaligen Einsatzes der Produkte des Unternehmens genutzt werden, kündigt Mynaric am Donnerstag an. Zudem will man in die Erweiterung des Marktzuganges in ...