Takeda und Arrowhead kooperieren bei der Entwicklung und Vermarktung von ARO-AAT für Alpha-1-Antitrypsin-assoziierte Lebererkrankungen

Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TSE:4502/NYSE:TAK ) („Takeda“) und Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARWR) haben heute eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von ARO-AAT bekanntgegeben. Bei ARO-AAT handelt es sich um eine RNA-Interferenztherapie (RNAi) der Phase 2 zur Behandlung einer Alpha-1-Antitrypsin-assoziierten Lebererkrankung (AATLD), die sich in der Entwicklung befindet. Die potenzielle First-in-Class-Therapie zielt darauf ab, die Produktion von mutiertem Alpha-1-Antitrypsin-Protein, der Ursache der AATLD-Progression, zu reduzieren.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Takeda und Arrowhead gemeinsam ARO-AAT entwickeln, das bei erfolgter Zulassung in den USA im Rahmen einer 50/50-Gewinnbeteiligungsstruktur gemeinsam vermarktet werden soll. Außerhalb der USA wird Takeda die globale Vermarktungsstrategie führen und eine Exklusivlizenz zur Kommerzialisierung von ARO-AAT erhalten, wobei Arrowhead Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren in Höhe von 20 bis 25 Prozent des Nettoumsatzes hat. Arrowhead erhält eine Vorauszahlung von 300 Millionen USD sowie potenzielle entwicklungsabhängige, regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 740 Millionen USD. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der kartellrechtlichen Prüfung und den Bestimmungen des Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act von 1976 in den USA.

„AAT-assoziierte Lebererkrankungen sind eine verheerende Krankheit, für die bislang keine zugelassenen Therapien existieren. Mit seinem RNAi-basierten Wirkungsmechanismus besitzt ARO-AAT das Potenzial, die zugrundeliegende Ursache von AATLD zu behandeln und auf diese Weise eine Lebertransplantation und die damit verbundenen Komorbiditäten zu vermeiden“, so Dr. Asit Parikh, Leiter der Gastroenterology Therapeutic Area Unit bei Takeda. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Arrowhead, um diesen vielversprechenden Wirkstoff im späten Entwicklungsstadium für die Alpha-1-Gemeinschaft als Teil unseres wachsenden GI-Portfolios voranzubringen.“