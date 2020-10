OceanaGold kündigt erste dauerhafte Entlassungen auf Didipio an

(BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ ) gibt mit Wirkung vom heutigen Tag bekannt, dass es die dauerhafte Entlassung von 496 Mitarbeitern von OceanaGold (Philippines) Inc. (OGPI) Mitarbeiter durchgeführt hat. Die Mitarbeiter stammen überwiegend aus lokalen Gemeinden in den Provinzen Nueva Vizcaya und Quirino. Neben der Kündigung von direkten Mitarbeitern sind auch etwa 400 Personen betroffen, die mit Auftragnehmern arbeiten. Das Unternehmen muss möglicherweise Mitte November eine zweite Runde dauerhafter Entlassungen durchführen und hat die betroffenen Mitarbeiter darüber informiert.

Michael Holmes, Präsident und CEO von OceanaGold, sagte: "Heute ist ein trauriger Tag für das Unternehmen und für die vielen hundert Arbeiter und ihre Familien, deren Lebensunterhalt durch die Blockade der öffentlichen Straße durch die lokale Regierung in Erwartung der FTAA-Erneuerung beeinträchtigt wurde, was unsere Möglichkeiten zur Fortführung des Betriebs in den letzten 15 Monaten eingeschränkt hat. Das Unternehmen hat sich aktiv an einem von der Gemeinde geführten Dialog beteiligt, der von der Mehrheit der Dorf- und Gemeindeverwaltungen sowie von der Mehrheit der Einwohner von Didipio unterstützt wird. Trotz dieser Bemühungen hat sich eine kleine Gruppe von lokalen Führungskräften geweigert, Zugangsregelungen in Betracht zu ziehen, die diese Arbeitsplätze erhalten hätten. Wir danken den lokalen Angestellten und den lokalen Regierungschefs für ihre starke Unterstützung und ihre Bemühungen, dauerhafte Entlassungen zu vermeiden, insbesondere in dieser schwierigen Zeit mit COVID-19".

"Die Verlängerung der FTAA bleibt dem Amt des Präsidenten zur Entscheidung vorbehalten. Wir arbeiten weiterhin mit der nationalen Regierung zusammen, die ihre Unterstützung und Billigung der Erneuerung zum Ausdruck bringt.

"Der Didipio-Betrieb ist ein Bergwerk von Weltklasse, das nach den höchsten verantwortungsvollen Bergbau-, Umwelt- und Sozialstandards betrieben wird. In meiner 30-jährigen Erfahrung im Bergbau sticht die Didipio-Mine als einzigartig hervor. Mit einer Belegschaft von Weltklasse, die überwiegend philippinischer Herkunft ist, hat Didipio eine der besten Sicherheitsbilanzen weltweit vorzuweisen und zeigt, wie der Bergbau zur Entwicklung von Fähigkeiten, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung des Lebensunterhalts der lokalen Gemeinden beitragen kann. ”