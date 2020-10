---------------------------------------------------------------------------

Trotz Corona: profitables Wachstum wird fortgeführt.



Feldkirchen bei München, 14. Oktober 2020 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seine Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht.



9-Monats-Entwicklung



Kennzahl 9M 2020 9M 2019 Umsatzerlöse 227,2 Mio. EUR 215,3 Mio. EUR Gesamtleistung (GL) 222,3 Mio. EUR 215,9 Mio. EUR EBITDA 41,5 Mio. EUR 45,0 Mio. EUR EBITDA-Marge in % GL 18,7 % 19,7 % EBIT 24,5 Mio. EUR 26,8 Mio. EUR EBIT-Marge in % GL 11,0 % 11,3 % Konzernperiodenüberschuss 16,8 Mio. EUR 19,6 Mio. EUR Eigenkapitalquote in % 49,9% 53,7 % (30.09.2020 zum 31.12.2019)

In den ersten neun Monaten 2020 konnte der STEICO Konzern sein Wachstum trotz Corona-Eindämmungsmaßnahmen fortführen. Der Umsatz der ersten neun Monate konnte um 5,5 % auf 227,2 Mio. EUR gesteigert werden.

Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass das dritte Quartal des Vorjahres durch einen positiven Einmaleffekt in Form einer staatlichen Subvention in Höhe von 2,4 Mio. EUR geprägt war. Vor dem Hintergrund der Corona-Einflüsse konnte dennoch eine solide Ergebnisentwicklung realisiert werden. So liegt das EBITDA mit 41,5 Mio. EUR um 7,7 % unter dem Vorjahr (-2,6 % adj.) Das EBIT beläuft sich auf 24,5 Mio. EUR, ein Rückgang um 8,8 % (+/-0 % adj.) Der Periodenüberschuss liegt mit 16,8 Mio. EUR um 14,2 % unter Vorjahr (-2,3 % adj.).



Der leichte Rückgang der 9-Monats-Ergebnisse ist weiterhin ein Resultat der Lockdown-Phase im Frühjahr. Nachdem erste Lockerungen erfolgten, stabilisierten sich die meisten Absatzmärkte und konnten durch Aufholeffekte an die Vorjahresentwicklung anknüpfen. Tatsächlich markiert das 3. Quartal sowohl umsatz- wie auch ergebnisseitig neue Rekordwerte (unter Eliminierung des Sondereffekts im Vorjahr).



Isolierte Betrachtung des dritten Quartals 2020



Im dritten Quartal 2020 konnte der STEICO Konzern trotz der Corona-Einschränkungen in Summe ein Umsatzplus von 9,6 % auf 83,0 Mio. EUR erwirtschaften (Vorjahr 75,7 Mio. EUR) - der höchste Umsatz, der je in einem Quartal erzielt wurde.



Trotz der bisherigen und weiterhin geltenden Corona-Restriktionen entwickelten sich auch die Ergebnisse sehr erfreulich.

Der Rohertrag lag im dritten Quartal bei 39,1 Mio. EUR und konnte damit um 3,4 % gesteigert werden (Q3 2019: 37,8 Mio. EUR).