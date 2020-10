FRANKFURT, 15. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) gibt im Rahmen seiner virtuellen Konferenz AppianEUROPE20 die Preisträger seiner International Partner Awards 2020 bekannt. Mit dieser jährlich stattfindenden Preisverleihung feiert Appian führende Partner in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) für ihre Fähigkeit zur Innovation und Transformation mit der Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian.

„Diese Auszeichnungen würdigen unsere führenden EMEA-Partner. Sie unterstützen unsere gemeinsamen Kunden bei deren Transformation, Wachstum und Innovation. Appian verfügt über ein starkes und engagiertes globales Partner-Ökosystem. Wir freuen uns darauf, die Ehrung der herausragenden Partner dieses Jahres in der gesamten Region zu teilen", sagte Erik de Haas, VP Alliances for EMEA and APAC bei Appian.