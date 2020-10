Cross River schließt Flugvermessung bei Goldprojekt Fuchsite in Nordwesten von Ontario ab

Vancouver (British Columbia, Kanada), 15. Oktober 2020. Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC, FWB: C6R) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die jüngste hochauflösende magnetische Flugvermessung beim Goldprojekt Fuchsite im Nordwesten von Ontario (Kanada) abgeschlossen wurde.

Die Untersuchung ist die erste aufgezeichnete Explorationsarbeit in Gestein aus dem Archaikum bei Fuchsite Lake seit den frühen 1980er Jahren. Dieses Programm bestand aus einer 522 Linienkilometer umfassenden, hochauflösenden magnetischen Flugvermessung über bedeutsame Ausbisse/Alterationsabschnitte der ultramafischen Komatiit- und gebänderten Eisenformation.

Die Untersuchung definierte und erweiterte erfolgreich eine strukturelle Schlüsselzone, die mit dem vorrangigen Erkundungsgebiet Lette in Zusammenhang steht, in dem anomales Gold, Kupfer, Zink und Blei in Quarz-Carbonat-Brekzien-/Verwerfungszonen gemeldet wurden. Die ostnordöstlich verlaufende Mineralisierung bei Lette kommt innerhalb eines vier Kilometer langen, ähnlich verlaufenden Korridors „mit magnetischem Tiefstwert“ vor, der als Erweiterung des mineralisierten Verwerfungssystems interpretiert wird.

„Die Untersuchungen lieferten positive Daten, die für die Weiterentwicklung des Projekts von entscheidender Bedeutung sind“, sagte CEO Alex Klenman. „Das Ziel besteht darin, vorrangige Explorationsziele zu generieren und weiter zu definieren – und das haben wir getan. Diese Ergebnisse werden ein wichtiger Bestandteil der nächsten Phase der Bodenerkundungsarbeiten sein. Wir verfolgen bei Fuchsite einen methodischen und strukturierten Explorationsplan und das ist ein großartiger Anfang“, sagte Herr Klenman außerdem.

Im gesamten Konzessionsgebiet wurden auch zusätzliche Strukturen identifiziert, einschließlich der kürzlich identifizierten Scherzone D‘Alton Lake. Diese nordöstlich verlaufende Zone trennt zwei unterschiedliche magnetische Bereiche, die beide oberhalb von mafischem Vulkangestein liegen. Entlang dieses Abschnitts werden mehrere historische Sulfidzonen gemeldet, die mit stark belastetem und abgeschertem mafischem und ultramafischem Gestein einhergehen (z. B. Fuchsite Lake).