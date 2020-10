---------------------------------------------------------------------------

* RAHMENVEREINBARUNGEN MIT DEM BETRIEBSRAT UNTERZEICHNET

* BIS ENDE DES JAHRES 2022 SOLLEN RUND 1.200 STELLEN VOR ALLEM IN DER VERWALTUNG UND IN NICHT OPERATIVEN FUNKTIONEN DER GESCHÄFTSBEREICHE WEGFALLEN



* STELLENABBAU IN DEUTSCHLAND SOLL ÜBER SOZIALVERTRÄGLICHE MASSNAHMEN ERFOLGEN, BETRIEBSBEDINGTE KÜNDIGUNGEN WERDEN AUSGESCHLOSSEN

* EINSPARUNGSZIEL VON JÄHRLICH 250 MIO. EUR AB ENDE 2022 BESTÄTIGT

München, 15. Oktober 2020 - Die Wacker Chemie AG treibt ihr im November gestartetes Effizienzprogramm "Zukunft gestalten" weiter voran. Wie der Münchner Chemiekonzern heute bekanntgab, haben sich Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretungen auf ein Rahmenkonzept zum geplanten Stellenabbau geeinigt. Demnach werden in Deutschland bis Ende des Jahres 2022 insgesamt rund 1.000 Stellen vor allem in den Verwaltungsbereichen des Konzerns sowie den indirekten und nicht operativen Funktionen der Geschäftsbereiche wegfallen. Darüber hinaus werden etwa 200 Stellen an den Standorten außerhalb Deutschlands abgebaut.



Umgesetzt werden soll der Stellenabbau in Deutschland ausschließlich mit sozialverträglichen und freiwilligen Maßnahmen. Dazu zählen Verrentung, Altersteilzeitregelungen oder Aufhebungsverträge. Betriebsbedingte Kündigungen sind nach der jetzt getroffenen Vereinbarung ausgeschlossen.

Festgelegt wurde außerdem, dass Auszubildende bei Eignung weiterhin übernommen werden. Das Unternehmen leistet damit einen wesentlichen Beitrag, jungen Menschen im Anschluss an die Ausbildung eine attraktive berufliche Perspektive zu bieten. Gleichzeitig stellt diese Regelung sicher, dass WACKER auch künftig über gut qualifizierte Nachwuchskräfte verfügen kann.

Sein Ziel, durch Reduzierungen bei den Sachkosten und beim Umfang intern erbrachter Leistungen sowie mit einer schlankeren Organisation ab Ende 2022 jährlich rund 250 Mio. EUR einzusparen, hat das Unternehmen bestätigt. Der Gesamtbetrag kommt dabei jeweils etwa zur Hälfte aus Sachkosten und Personalkosten. Aus den Einsparungen bei den Sachkosten erwartet WACKER bereits in diesem Jahr mehr als 50 Mio. EUR. 2021 werden es voraussichtlich mehr als 100 Mio. EUR sein. Wesentliche Einsparungen bei den Personalkosten werden dagegen erst ab dem kommenden Jahr erwartet.