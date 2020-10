WPD Pharmaceuticals betraut neuen Chief Medical Officer mit der Leitung von Phase-I- und Phase-II-Studien

Vancouver, British Columbia – 15. Oktober 2020 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“) freut sich bekannt zu geben, Herr Marek Sipowicz MD PhD zum Chief Medical Officer („CMO“) des Unternehmens bestellt wurde. Marek Sipowicz bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im klinischen Betrieb und in der klinischen Forschung in WPD ein und wird dem Unternehmen bei de n weiteren Planung en zu den Phase-I- und Phase-II-Studien für ein Reihe von Arzneimittelkandidaten i n seinem Portfolio wertvolle Dienste leisten. Der Experte genießt in der Pharmabranche als Führungskraft einen ausgezeichneten Ruf und wird WPD bei seinen klinischen Forschungsaktivitäten in Polen in leitender Funktion unterstützen.

Marek Sipowicz kann auf mehr als 20 Jahre klinische Forschungserfahrung in den Fachbereichen Onkologie (Hämatologie und solide Tumoren), Neuropsychiatrie, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verweisen und überzeugt mit seinem internationalen Fachwissen und seiner Erfah rung im klinischen Betrieb. Im Laufe seiner Karriere zeichnete Marek Sipowicz für die Entwicklung und Leitung von klinischen Phase-I- bis Phase-IV-Studien, einschließlich großformatigen Studien zur Morbidität und Mortalität, verantwortlich. Vor seiner Beschäftigung bei WPD war Marek mehr als 20 Jahre lang in Führungspositionen (als Director) beim internationalen Pharmaunternehmen Servier mit Firmensitz in Frankreich tätig. Während seiner Zeit bei Servier bekleidete Marek Führungsrollen in Frankreich (als Direct or, Clinical Operations für Onkologie) und Australien (als Director, Clinical Research). Herr Sipowicz absolvierte in Polen eine Ausbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe und erhielt ein Stipendium für Postdoktoranden am National Cancer Institute in Bethesda (USA).

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD Pharmaceuticals, erklärt: „ Wir freuen uns sehr, Marek Sipowicz als unseren Chief Medical Officer begrüßen zu können. Er wird unserem Team eine wertvolle Stütze sein. Mareks umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in der klinischen Forschung und im klinischen Betrieb sind für unsere Arbeiten an den klinischen Studien für eine ganze Reihe von Arzneimittelkandidaten in unserem Portfolio enorm wichtig. Marek verfügt über bedeutend e Erfahrungen mit Pharmazeutika auf internationaler Ebene , die WPD dabei helfen werden , sich weiter zu entwickeln und gemeinsam mit seinen globalen Lizenzpartnern zu wachsen.“