Dazu gibt Prospect 46.153.847 neue Stammaktien zum Preis von je 0,13 AUD pro Aktie aus, die aber nicht an irgendwen gehen, sondern fast ausschließlich an institutionelle (professionelle) Investoren. Das ist ein gutes Zeichen, zumal die Nachfrage von Seiten der Institutionen laut Prospects Managing Director Sam Hosack „stark“ war, was den Manager laut eigener Aussage in seinem Plan bestärkt, das riesige Lithiumprojekt in Produktion zu bringen.

Kapitalspritze für die Lithiumgesellschaft Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) („Prospect“ oder „das Unternehmen“)! Das Unternehmen sammelt brutto 6 Mio. AUD ein, mit denen man die Entwicklung des Arcadia-Projekts beschleunigen will.

Verwenden will Prospect das frische Kapital vor allem für die Errichtung einer Pilotanlage, in der eisenarme Spodumen- und hochreine Petalitproben für nachgeschaltete Abnehmer und Kunden hergestellt werden sollen. Das ist ein Punkt, in dem sich Arcadia und Prospect von quasi allen anderen Lithiumgesellschaften unterscheiden: Denn wohl nur Arcadia kann beide Produkte liefern und damit sowohl den Boom-Markt der Elektromobilität / Batterieherstellung als auch den Glas- und Keramikmarkt bedienen! Für letzteren wird übrigens das Petalit benötigt, dessen Preis bei zunehmender Reinheit stark steigt. Und Prospect kann ein extrem reines Petalitprodukt liefern, wie bisherige Tests bereits zeigen.

Die News zu der Finanzierung – und insbesondere das starke Interesse institutioneller Investoren – sind also als positiv zu bewerten, da das große Interesse an Prospect und seinen zukünftigen Produkten noch einmal deutlich wird. Gleichzeitig wird die russische Uranium One unter Druck gesetzt, mit der Prospect Resources über eine teilweise oder vollständige Übernahme des Arcadia-Projects oder sogar des ganzen Unternehmens verhandelt (wir berichteten).

Es bleibt also mehr als spannende um Prospect, während das Unternehmen nun, mit dem frischen Kapital den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen kann. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Ball!

