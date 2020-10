Die ersten beiden Investmentranchen sind platziert: AfricaGrow-Dachfonds investiert 30 Mio. Euro in den afrikanischen Markt

Die ersten beiden Investmentranchen von jeweils rund EUR 15 Mio. gingen an den SPE AIF I und den Cathay AfricInvest Innovation Fund („CAIF“). Bei SPE AIF I handelt es sich um einen Ziel-Fonds von SPE Capital Partners, einem Private Equity-Anbieter in Tunesien. Er legt seinen Investitionsschwerpunkt auf Anlagen in Portfoliounternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, die in Sektoren wie Fertigung, Service, Logistik, Gesundheitswesen und Bildung in Nordafrika tätig sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Ziel-Fonds in 4 Portfoliounternehmen in Ägypten, Marokko und Tunesien investiert.

AfricInvest, ebenfalls mit Sitz in Tunesien, verfolgt mit seinem VC-Fonds, CAIF, eine panafrikanische Wachstumsstrategie. Er konzentriert sich auf potenzielle Marktführer, deren Ziel es ist, etablierte globale Technologiekonzepte im afrikanischen Raum einzuführen und sich hauptsächlich durch innovative Technologien hervorzuheben. CAIF hat bisher in 3 Portfoliounternehmen investiert. Eines davon ist beispielsweise ein Unternehmen, das ein Operating System für herkömmliche Mobiltelefone anbietet (im Unterschied zu den in Afrika im Vergleich zum Verdienst des Durchschnittsarbeitnehmers sehr hohen Kosten eines Smartphones) und es somit auch dem unteren Mittelstand ermöglicht, an der digitalen Welt teilnehmen zu können beispielsweise durch digitale Zahlungsvorgänge oder kostengünstige Kommunikation.

Martin Ewald, Managing Director und Lead Portfolio Manager Impact Investments der Allianz Global Investors kommentiert: „Durch die Kooperationen mit SPE Capital Partners und AfricInvest haben wir geeignete Partner gefunden, die uns mit ihrem umfassenden Netzwerk und lokaler Expertise überzeugt haben und die Anlagestrategie des AfricaGrow widerspiegeln. Die beiden Investitionen bilden eine ausgewogene Portfoliogrundlage, die wir in naher Zukunft mit weiteren Kapitalplatzierungen im afrikanischen Markt anreichern werden.“