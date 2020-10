Daten, die bei TCT Connect vorgestellt worden sind, zeigen, dass ein Prä-PCI-Einsatz von Impella bei akutem Myokardinfarkt mit kardiogenem Schock zu einer höheren Überlebensrate führt – insbesondere bei Frauen

Figure 1 (Graphic: Business Wire)

In der ersten Studie, die von Hemindermeet Singh, MD, vom Ascension St. John Hospital, vorgestellt wurde, verglichen die Forscher 649 Patienten aus zwei Kohorten: einer neueren Kohorte (2017 bis 2019) aus der Nachzulassungsstudie (Post-Market Approval, PMA) RECOVER III, als der Prä-PCI-Einsatz von Impella als Best Practise bereits weitgehend umgesetzt war, und einer Kohorte aus der Zeit vor der PMA (2008 bis 2014), als der Prä-PCI-Einsatz von Impella noch nicht weit verbreitet war. Die Forscher stellten in der jüngeren Kohorte eine relative Verbesserung des Gesamtüberlebens um 18 % fest. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Prä-PCI-Einsatz von Impella mit Vorteilen verbunden sein könnte. Die neuere Kohorte verzeichnete zudem eine geringere Inzidenz akuter Nierenverletzungen (AKI) und schwerer Blutungen oder vaskulärer Komplikationen bei Peri-PCI – und dies auch ungeachtet einer höheren Prävalenz von Bluthochdruck, Rauchen, Schlaganfall und Herzinsuffizienz Stadium III/IV nach NYHA (New York Heart Association) in der jüngeren Kohorte (siehe Abbildung 1).

„Diese Daten zeigen, dass die verstärkte Umsetzung der Best Practices für den kardiogenen Schock in den letzten drei Jahren zu einer Verbesserung des Gesamtüberlebens geführt hat“, so Amir Kaki, MD, Hauptautor der Studie, interventioneller Kardiologe und Director of Mechanical Circulatory Support am Ascension St. John Hospital. „Zur Verbesserung der Ergebnisse für unsere Patienten ist es wichtig, dass die Ärzte diese Best Practices anwenden: die frühzeitige Erkennung eines Schocks, die Verwendung eines Rechtsherzkatheters, die Reduzierung toxischer Inotropika und den Einsatz von Impella vor der PCI.“