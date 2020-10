TigerLuxOne, eine zu Permira gehörende Gesellschaft, hat sich von weiteren Teamviewer-Aktien getrennt. Insgesamt werden dabei 22 Millionen Aktien am Markt platziert. Die Papiere gehen an institutionelle Investoren. Dabei hat Permira ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren genutzt. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 42,25 Euro. Somit kommen 929,5 Millionen Euro in die Kasse von Permira.22 Millionen Aktien entspricht rund 11 ...