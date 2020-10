Manganese X Energy beschleunigt Bohrprogramm mit zusätzlichem Bohrgerät und nimmt ökologische Grundlagenstudie auf

Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy, meint dazu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GHD bei der Aufnahme unseres ökologischen Phase-I-Arbeitsprogramms bei Battery Hill. Wir richten unseren Blick in Bezug auf den Ausbau und die Minderung der Risiken des Battery Hill-Projekts weiter in die Zukunft, während wir Fortschritte in Richtung der Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, die „PEA“) machen. Wir beschleunigen unser Bohrprogramm, um vom höheren Bekanntheitsgrad von Mangan hinsichtlich der Verwendung in Elektrofahrzeugbatterien zu profitieren. Auf dem „Battery Day“ von Tesla im September sagte Elon Musk, dass Teslas Elektrofahrzeugbatterien der nächsten Generation zu einem Drittel aus Mangan bestehen werden. Unser Mangankonzessionsgebiet besitzt durch seine Nähe zur US-Grenze einen strategischen Vorteil, da Tesla seine Absicht deutlich gemacht hat, Energiemetalle im Rahmen einer nordamerikanischen Lieferkette zu beziehen.“

Das Unternehmen bringt etwa 25 Bohrlöcher auf insgesamt mindestens 3.200 Metern nieder. Das Ziel des Bohrprogramms besteht darin, die aktuelle Klassifizierung der Mineralisierung erheblich zu erweitern und in einen abgeleiteten oder höheren Ressourcenstatus hochzustufen. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf oberflächennahen, hochgradigeren Bereichen der Lagerstätte wie den Zonen bei Moody Hill. Bislang wurden sechs Löcher absolviert und zwei Löcher werden gerade in die Erde getrieben, wobei insgesamt 1.000 Meter niedergebracht worden sind.

Das Unternehmen freut sich zudem, mitzuteilen, dass die Firma GHD mit der Durchführung der ökologischen Grundlagenarbeiten ab Anfang November 2020 beauftragt wurde. Der Schwerpunkt wird auf der Erstellung einer Datenbank mit ökologischen Basisdaten für das Konzessionsgebiet liegen; u.a. sollen auch die relevanten behördlichen und ökologischen Daten aus öffentlichen und privaten Datenbanken zusammengetragen werden.