Pierluigi Gazzolo verlässt ViacomCBS Networks International

Während seiner Amtszeit als President of Streaming and Studios bei VCNI etablierte Gazzolo erfolgreich die Content-Angebots-, Team- und „Go to Market“-Strategie für die internationale Einführung von Paramount+ und erweiterte die Roadmap für Pluto TV auf internationaler Ebene.

ViacomCBS Networks International (VCNI), ein Geschäftsbereich von ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), hat heute das Ausscheiden einer seiner dienstältesten Führungskräfte, Pierluigi Gazzolo, bestätigt. Gazzolo wird Ende dieses Monats von seiner Funktion als President of Streaming and Studios bei VCNI zurücktreten, um sich anderen Interessen zu widmen.

Leitung von VCNI Streaming

Kelly Day, Chief Operating Officer von VCNI, ist David Lynn, President und CEO von VCNI, unterstellt und arbeitet eng mit Tom Ryan, President und CEO von ViacomCBS Streaming, zusammen. Sie wird als President of Streaming und COO von VCNI die Leitung des Streaming-Geschäfts übernehmen. In dieser neuen Funktion wird Day den internationalen Rollout des neuen SVOD-Premiumdienstes Paramount+ beaufsichtigen, der 2021 in Australien, Lateinamerika und den nordischen Ländern eingeführt werden soll. Außerdem leitet Day die kontinuierliche Expansion von Pluto TV nach der erfolgreichen Einführung in Lateinamerika.

Zum erweiterten Aufgabenbereich von Day erklärte Lynn: „Wir sind in der glücklichen Lage, mit diesem Wechsel von einer Stärke zur nächsten zu gelangen. Mit einer wahrhaft globalen Streaming-Organisation und der Erweiterung von Paramount+ und Pluto TV, die beide entscheidend für die Weiterentwicklung unserer Streaming-Strategie sind, leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu unserem zukünftigen Wachstum. Kelly kann auf eine beneidenswerte Erfolgsbilanz bei der Gründung und dem Wachstum von Streaming-Geschäften zurückblicken und hat unser Management-Team in kurzer Zeit um außerordentliches digitales Know-how bereichert. Jetzt, da sie außerdem eng mit Tom Ryan zusammenarbeitet, bin ich zuversichtlich, dass Kelly unseren Wandel zu einem stärker digital geführten Unternehmen beschleunigen und gleichzeitig unsere Chancen auf dem globalen Streaming-Markt nutzen wird.“

Leitung von ViacomCBS International Studios

ViacomCBS Studios International (VIS) wird den neuen Dienst Paramount+ in einigen Märkten mit Original-Inhalten versorgen und gleichzeitig weiterhin Skript-, Comedy- und Reality-Serien an die Free- und Pay-TV-Netzwerke von VCNI sowie an Streamer und Sender von Drittanbietern liefern.