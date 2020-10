Nicht nur im DAX wurde der Abgabedruck zur Wochenmitte verstärkt. Die Aktienmärkte leiden allgemein unter den Corona-News und Gold profitiert. Wie wirkt sich dies auf das Chartbild aus?

Ein weiterer Minustag im DAX

Die Unterstützung der letzten Handelstage bei 12.720 Punkten hielt nicht lange stand. Bereits am Vormittag fiel der DAX darunter und steuerte auf das Tief der Vorwoche zu. Auch dort kam es noch nicht zu einer Bodenbildung. Hintergrund waren die Rekordzahlen bei den Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern. Die Corona-Pandemie war damit das bestimmende Thema und machte den Anlegern Angst. Auch die Wall Street konnte sich dem nicht entziehen. Auch wenn es hier am Vorabend Quartalszahlen gab, die durchaus auch positive Aspekte hinterließen. So meldeten Netflix und Snap Inc am Vorabend entsprechende Daten, welche die Aktien in beide Richtungen bewegten. Wer hier profitierte und wer abgestraft wurde, sehen Sie in folgendem Marktgespräch noch einmal:

So fiel der DAX am Nachmittag noch einmal auf ein weiteres Tagestief und schloss nur wenige Üunkte darüber mit einem Minus von 179 Punkten.

Die Tagesparameter lesen sich wie folgt:

Eröffnung 12.764,45PKT Tageshoch 12.765,05PKT Tagestief 12.545,59PKT Vortageskurs 12.736,95PKT

Nachbörslich halten die Tiefs an den US-Aktienmärkten zum Redaktionsschluss. Den Abwärtsdruck bremst nun die Phantasie auf eine Einigung beim politischen Ringen um das US-Konjunkturpaket. Nancy Pelosi gab sich zuversichtlich, bis Ende der Woche einen Durchbruch zu erzielen.

Das Intraday-Chartbild im DAX hat sich wie folgt entwickelt:

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Wenige Gewinner standen vielen Verlierer gegenüber. So konnte auch am Tag drei dieser Woche der Automobilsektor punkten. Diesmal wieder die BMW-Aktie und Continental als Covestro als Zulieferer.

Die Verliererliste führte Delivery Hero an knapp vor dem Bayer-Konzern. Dieser scheint charttechnisch nach dem weiteren Mehr-Jahres-Tief keinen richtigen Boden zu finden und verlor heute noch einmal 3 Prozent an Wert.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie wirkte sich dieser erneute Minustag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem Verlust zur Wochenmitte nähert sich der DAX seiner Unterstützungslinie, die er im Juni begonnen hatte. Der Abwärtstrend auf der Oberseite dominiert weiter das Geschehen und das so skizzierte Dreieck spitzt sich weiter zu:

Auf einen Ausbruch darf man gespannt sein. Aktuell tendieren die Marktexperten auf Basis der Corona-Ereignisse eher zu einem Ausbruch auf der Unterseite.

