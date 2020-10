US-Rohölbestände fallen leicht, Produktion geht deutlich zurück - Ölpreise knapp im Plus

London 22.10.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag etwas leichter. Die Förderung in den USA ist in der letzten Woche deutlich zurückgegangen, während die Rohölbestände nur leicht sanken.Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,0 Mio. auf 488,1 Mio. Barrel gesunken. Die Rohölbestände liegen damit aber weiterhin um rund zehn Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände stiegen um 1,9 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate sanken um 3,8 Mio. Barrel/Tag und liegen um rund 19 Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt.