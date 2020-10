EU will Wettbewerbsfähigkeit stärken

BERLIN (dpa-AFX) - Die Europäische Union will mit mehr Investitionen in Zukunftstechnologien ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken - auch angesichts der zunehmenden Stärke Chinas. Es solle verhindert werden, dass sich Gewichte einseitig verschieben, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin vor einer informellen Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission Margrethe Vestager sagte, die Corona-Pandemie dürfe nicht zu einer Schwächung Europas führen.

Während viele EU-Staaten gegen sprunghaft steigende Corona-Neuinfektionen kämpfen, hat die chinesische Wirtschaft die Krise zunehmend hinter sich gelassen.