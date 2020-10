Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) bleibt auf Rekordkurs. Der CAD/CAM-Spezialist glänzt nach neun Monaten mit einem EBIT-Plus von 19,5 % auf 21,8 Mio. Euro und

einem starken Anstieg des Cashflows um 53 %. Für das Gesamtjahr peilt MuM ein Nettoergebnis von 107-118 Cent pro Aktie an nach 99 Cent im Vorjahr. Das Nebenwerte-Magazin sprach mit MuM-CEO Adi Drotleff über u. a. den „schwarzen Schwan“ Corona, die fast Vollausschüttung bei der Dividende und eine weitere Gewinnverdopplung bis 2024 oder 2025.

Herr Drotleff, nach einem Corona-bedingt schwächeren Q2 gab es im Q3 erste Erholungstendenzen. Wie zufrieden waren Sie mit dem operativen Abschneiden im dritten Quartal angesichts des Umsatzrückgangs um 7,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal?

Adi Drotleff: Da wir die 7,1% Umsatzminus in eine EBIT-Steigerung um fast 20% drehen konnten, sind wir mit der Gesamt-Entwicklung im Q3 sehr zufrieden und freuen uns über die hohe Kostenelastizität unseres Geschäftsmodells, die uns auch recht gelassen auf das Schlussquartal blicken lässt. Auf Neunmonatsbasis stehen wir zweistellig über den Rekord-Ergebnissen des sehr starken Vorjahres, was angesichts der Corona-Herausforderungen doch recht bemerkenswert ist.

Der Rückgang im Rohergebnis ist im dritten Quartal mit 3,6 % nur etwa halb so hoch ausgefallen als das Umsatzminus. Woran lag dies? Wird sich die bessere Entwicklung des Rohertrags im Vergleich zum Umsatz auch in den kommenden Quartalen fortsetzen?

Adi Drotleff: Hier hilft ein Blick auf die langfristige Entwicklung von Umsatz und Rohertrag in den letzten Jahren. 2016 und 2017 hatte unser Vorlieferant Autodesk, dessen CAD-Grundsoftware wir für unsere Digitalisierungslösungen benutzen, durch die Umstellung von Verkauf auf Vermietung für eine Delle bei unserem Handelsumsatz gesorgt, die wir aber mit starkem Wachstum bei den proprietären Eigenleistungen gut kompensieren konnten. Dadurch war die Rohertragsentwicklung in dieser Zeit deutlich besser als die Umsatzentwicklung, die Rohmarge stieg von 52,7% in 2015 auf 58,9% in 2017. Danach setzte eine – erwartete – Gegenbewegung ein, so dass der Umsatz durch die dynamische Entwicklung des Autodesk-Geschäfts viel stärker wuchs als der Rohertrag und im Gegenzug die Rohmarge bis auf 47,7% im Q1/2020 nachgab.