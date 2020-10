PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Konjunkturdaten haben eine insgesamt schwache Börsenwoche versöhnlich ausklingen lassen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag jeweils rund ein Prozent im Plus.

In Paris gewann der Cac 40 am Freitag 1,20 Prozent auf 4909,64 Punkte. Der Londoner FTSE 100 zog um 1,29 Prozent auf 5860,28 Zähler an.

Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hatte sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie hellte sich sogar überraschend auf und signalisiert ein robustes Wachstum. Zudem ließ der britische Einzelhandel den Corona-Einbruch hinter sich und legte im September überraschend stark zu./la/he