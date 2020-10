BERENBERG belässt FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 94,85 Euro belassen. Die Aktien des Dialysekonzerns hätten die Risiken etwa durch die US-Wahl eingepreist, das Wachstum aber nicht, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise sei kein langfristiger Sorgenpunkt und die Bedenken um die Erstattungen der US-Krankenversicherung Medicare sowie eine mögliche US-Steuerreform halte er für übertrieben. Er rechnet bei FMC mit einem akzeptablen dritten Quartal./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fresenius Medical Care Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de