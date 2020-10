Max Resource schließt überzeichnete Privatplatzierung über $6,5 Millionen ab

Vancouver B.C., 26. Oktober 2020 - Max Resource Corp. („Max“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich bekannt zu geben, dass es eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt CAD $6.500.000 (die „Platzierung“) abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat 27.083.333 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von CAD $0,24 pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und der Hälfte eines übertragbaren Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) kann zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von CAD $0,40 pro Aktie während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, vorbehaltlich eines vorzeitigen Ablaufs.

Für den Fall, dass die Stammaktien des Unternehmens während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von mindestens $0,80 pro Aktie gehandelt werden, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants durch Benachrichtigung der Inhaber der Warrants vorziehen; in diesem Fall laufen die Warrants am 30. Tag nach dem Datum ab, an dem eine solche Mitteilung durch das Unternehmen erfolgt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Vermittlergebühren (Finders Fees) in Höhe von insgesamt $302.035,33 bezahlt und insgesamt 1.242.481 Finder-Warrants (die „Finder-Warrants“) an unabhängige Parteien ausgegeben. Jeder Finder-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von CAD $0,40 pro Aktie ausgeübt werden, ebenfalls vorbehaltlich eines vorzeitigen Ablaufs.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Platzierung für Explorationsausgaben und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle im Rahmen der Platzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer Halteperiode von vier Monaten und einem Tag, die am 23. Februar 2021 abläuft. Die Platzierung unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Strategische Investition von Eric Sprott

Mr. Eric Sprott hat durch 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich im wirtschaftlichen Besitz von Sprott befindet, insgesamt 8.000.000 Einheiten des Unternehmens für CAD $1.920.000 als Erstinvestition durch die Platzierung erworben, was dazu führt, dass Sprott ungefähr 9,6% der ausstehenden Aktien und 13,7% auf einer teilweise verwässerten Basis hält, wenn man die Ausübung aller solcher Warrants annimmt.