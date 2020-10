Hongkonger Aktivist in Nähe von US-Konsulat festgenommen

HONGKONG (dpa-AFX) - Die Hongkonger Polizei hat laut Berichten einen Aktivisten festgenommen, der im US-Konsulat der chinesischen Sonderverwaltungsregion Asyl beantragen wollte. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" und andere Hongkonger Medien berichteten, wurde der Student Tony Chung am Dienstag in einem Café in unmittelbarer Nähe des Konsulats von Beamten des neuen Hongkonger Sicherheitsbüros festgenommen.

Chung und drei weitere Personen, die sich zuvor öffentlich für die Unabhängigkeit Hongkongs von China ausgesprochen hatten, waren demnach bereits vor Wochen vorübergehend festgenommen und gegen Kaution wieder entlassen worden.