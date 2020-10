--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen28.10.2020Graz - Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ gibt adhoc vorzeitigvorläufige Eckdaten für das 3. Quartal 2020 bekannt, da diese deutlich über denMarkterwartungen (Consensus) liegen.Vor allem bedingt durch eine starke Umsatzgenerierung im Geschäftsbereich Pulp &Paper erreichte der Umsatz der ANDRITZ-GRUPPE im 3. Quartal 2020 rund 1.670 MEURund lag damit nur geringfügig unter dem hohen Vorjahresvergleichsquartal (Q32019: 1.690 MEUR).Strenge Kostendisziplin und die Fortführung der aufgrund der Corona-Kriseeingeleiteten Effizienzmaßnahmen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und derLiquidität führten gemeinsam mit dem hohen Umsatz zu einem Anstieg desoperativen Ergebnisses (EBITA) auf rund 104 MEUR. Enthalten in diesem Ergebnissind Rückstellungen für kapazitive Anpassungen in den Bereichen Metals Formingund Hydro von rund 26 MEUR. Bereinigt um diese Sondereffekte beträgt das EBITAder Gruppe im Berichtsquartal rund 130 MEUR und liegt damit deutlich über demVorjahresvergleichsquartal (EBITA der Gruppe Q3 2019 bereinigt um Sondereffekte:101,7 MEUR) bzw. erreicht die Rentabilität ein sehr erfreuliches Niveau von 7,8%(EBITA-Marge Q3 2019 bereinigt um Sondereffekte: 6,0%).Das Konzernergebnis vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen beträgt im 3.Quartal 2020 voraussichtlich ca. 50 MEUR (Q3 2019: -35 MEUR)Der Auftragseingang der Gruppe entwickelte sich im 3. Quartal 2020 trotz derlatenten weltweiten Wirtschaftskrise erfreulich und lag mit gut 1.700 MEUR umrund 19% unter dem sehr hohen Vorjahresvergleichswert (Q3 2019: 2.094 MEUR), dereinen Großauftrag im Geschäftsbereich Pulp & Paper enthalten hatte. Vor allemder Geschäftsbereich Hydro konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal denAuftragseingang durch den Erhalt einiger größerer Aufträge deutlich steigern.Guidance 2020Aufgrund der guten Ergebnisentwicklung in den ersten drei Quartalen und aufBasis des bestehenden Auftragsstands geht ANDRITZ nun für das Gesamtjahr 2020aus heutiger Sicht von einer im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleichbleibendenRentabilität (EBITA-Marge) vor Sondereffekten (Rückstellungen für kapazitiveAnpassungsmaßnahmen) aus (EBITA-Marge 2019 vor Sondereffekten: 6,8%). Bei derRentabilität inklusive Berücksichtigung von Sondereffekten (EBITA-Marge 2020