Erste Patienten mit 9Fr Impella ECP, der kleinsten Herzpumpe der Welt, behandelt

Impella ECP is the world’s smallest heart pump. (Graphic: Business Wire)

Der erste Impella ECP-Patient wurde von Amir Kaki, MD, behandelt, einem interventionellen Kardiologen und Leiter der mechanischen Kreislaufunterstützung am Ascension St. John Hospital in Detroit. Der Patient litt an einer schweren Verengung seiner Koronararterien. Dr. Kaki öffnete erfolgreich die Arterien des Patienten durch mehrere perkutane Eingriffe mit Unterstützung von Impella ECP, darunter eine Atherektomie und zwei einminütige Balloninsufflationen.

Der zweite Patient wurde im Christ Hospital in Cincinnati von Timothy Smith, MD, behandelt, einem interventionellen Kardiologen und Leiter der kardiovaskulären Intensivstation sowie der Programme für kardiogenen Schock und ECMO-Therapien. Bei diesem Patienten lag eine schwere Verengung der Koronararterien vor, darunter eine komplexe Erkrankung der linken Hauptgabelung und eine niedrige Auswurffraktion. Die perkutane Koronarintervention wurde mithilfe der Impella ECP erfolgreich durchgeführt.

„Das Ascension St. John Hospital ist sehr erfreut, als erstes Herzzentrum an diesem bedeutenden Meilenstein für Patienten im Rahmen der frühen Machbarkeitsstudie der kleinsten Herzpumpe beteiligt zu sein“, so Dr. Kaki. „Diese neue Technologie erlaubt einen weniger invasiven Ansatz, der letztlich eine bessere Heilung und Genesung ermöglicht.“

„Diese bahnbrechende Technologie wird mehr Ärzten dabei helfen, den Patienten die kritische hämodynamische Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen“, kommentiert Dr. Smith. „Im konkreten Fall ermöglichte Impella ECP den Eingriff, indem die Pumpe für hämodynamische Stabilität sorgte, während wir eine komplexe Erkrankung bei einem Patienten mit niedriger Auswurffraktion behandelten.“