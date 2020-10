APA ots news: Drei Netz mit Note "Sehr gut" beim Smartphone Magazin Netztest. - ANHANG

* 91,1 % der Gesamtpunkte und Testnote "Sehr gut" beim neuen Netztest des Smartphone Magazins.

* Bestwerte in Test-Kategorien "Telefonie" und "Browsertest", höchster 4G-Anteil.

* 319 von 350 erzielbaren Punkten in der Gesamtwertung.

Mit zwei Messfahrzeugen hat das Smartphone Magazin bei seinem jüngsten Netztest in Österreich in Summe 7.500 km in Stadt und Land zurückgelegt und 330.000 Messungen in sechs Kategorien durchgeführt. Während das Drei Netz die Teilwertungen bei "Telefonie" mit der höchsten Call Success Rate und beim "Browsertest HTTP" für sich entscheiden konnte, überzeugte das Unternehmen beim "Datentransfer" und der "Netzabdeckung" mit dem höchsten 4G-Anteil.