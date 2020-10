× Artikel versenden

Bluestone - bald Goldproduzent Finanzierungsverhandlungen laufen auf Hochtouren und Baubeginn in Q1-2021 mit Goldproduktion in 2022!

Bluestone Resources, ein Unternehmen aus dem Lundin Minenimperium rund um die Milliardärsfamilie Lundin wird noch vor Weihnachten die Projektfinanzierung für ihr Cerro Blanco Goldminenprojekt abgeschlossen haben. Jack Lundin der CEO sagte bereits im Interview mit Commodity-TV "'We have crossed the point of no-return!" Dies wird die nächste Goldminenproduktion in Guatemala mit eigener Geothermiestromversorgung zur Grünstromproduktion!





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.