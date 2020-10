UniDevice: Starkes drittes Quartal 2020

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um über 40 Prozent gesteigert und einen annähernd starken Zuwachs beim EBIT erreicht. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im dritten Quartal 2020 um 42 Prozent auf 108,92 Mio. Euro (Q3 2019: 76,70 Mio. Euro) gestiegen. Gleichzeitig habe das EBIT um 40,4 Prozent auf 4,15 Mio. Euro (Q3 2019: 2,95 Mio. Euro) zugelegt. Dieser bereits mehrere Quartale anhaltende Trend einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilität sei insbesondere auf eine Verbesserung im Umsatzmix zurückzuführen. Gemäß Unternehmensangaben werde der Fokus bewusst auf margenstärkere Produkte gelegt.