SAN DIEGO und HAMBURG, Deutschland, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- ROCCAT, der zu Turtle Beach (Nasdaq: HEAR) gehörende Hersteller von PC-Gaming-Zubehör mit Sitz in Hamburg, hat heute bekanntgegeben, dass sowohl die neuen Vulcan Pro, Vulcan TKL Pro und Vulcan TKL Gaming-Keyboards als auch die neue Burst Pro Gaming-Maus ab morgen, Freitag, dem 30. Oktober 2020 weltweit bei allen teilnehmenden Händlern verfügbar sein werden. Die neuen ROCCAT Pro-Produkte sind alle mit dem brandneuen Titan Switch Optical ausgestattet – eine bahnbrechende Technologie, die es erlaubt, Tastenanschläge 100-mal schneller zu registrieren als herkömmliche mechanische Schalter und zudem die Lebensdauer auf 100 Millionen Klicks verdoppelt. Für ambitionierte PC-Spieler, die das beste, das schnellste und das präziseste Equipment verlangen, liefern die Vulcan Pro und TKL Pro Tastaturen preisgekröntes ROCCAT-Design und Innovationen gepaart mit der unglaublichen Reaktionsschnelligkeit des neuen Titan Switch Optical. Die Vulcan Pro im gewohnten Full-Size-Format wird für einen UVP von 199,99 Euro erhältlich sein, während die gefragte, kompakte Vulcan TKL Pro für einen UVP von 159,99 Euro zu haben sein wird. Die Vulcan TKL mit dem beliebten Titan Switch Linear wird es für einen UVP von 129,99 Euro geben. Die brandneue Burst Pro PC-Gaming-Maus nutzt ebenfalls die Vorteile der Titan Switch Optical-Technologie, um Mausklicks schneller als die Konkurrenz zu registrieren, und wird für einen UVP von 59,99 Euro erhältlich sein. Der erzielte Pre-Order-Rekord zeigt das große Interesse der Community an ROCCATs neuen Vulcan Tastaturen und der Burst Pro Maus, welche mit den großen Mengen an Vorbestellungen der kürzlich vorgestellten Elo Gaming-Headset-Serie folgen.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8726152-roccat-launches-vulcan-pro-vulcan-tkl-pro-keyboards-burst-pro-mouse-for-pc-gaming/

„Es ist eine sehr aufregende Zeit für ROCCAT. Unsere Elo Headset-Serie, die neuen Vulcan Tastaturen und die Burst Pro Maus sind unsere Produkte mit den meisten Vorbestellungen überhaupt und ab morgen können die Spieler den Vorteil der Titan Switch Optical-Technologie mit der Vulcan Pro und der Burst Pro selbst erleben," sagte René Korte, ROCCAT-Gründer und General Manager für PC-Produkte bei Turtle Beach. „Wir haben drei Jahre an der Titan Switch Optical-Technologie gearbeitet, um die Vorteile aus Schnelligkeit, Präzision und längerer Haltbarkeit voll auszunutzen, aber gleichzeitig das gewohnte und von unseren Fans geliebte Klick-Gefühl beizubehalten."