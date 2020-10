REWE Group gewinnt Fairtrade Award in der Kategorie "Handel" / Seit über 25 Jahren bundesweit faire Produkte im Sortiment

Köln (ots) - Der Verein TransFair (Fairtrade Deutschland) hat heute (29.10.) zum

siebten Mal Deutschlands größte Auszeichnung für herausragende Akteure im fairen

Handel verliehen: Die REWE Group konnte sich über den ersten Platz des Fairtrade

Awards in der Kategorie "Große und mittelständige Handelsunternehmen" freuen.

Alle zwei Jahre honoriert TransFair das besondere Engagement seiner

Unterstützerinnen und Unterstützer mit den Fairtrade Awards in den Kategorien

"Hersteller", "Handel", "Newcomer" und "Zivilgesellschaft". Bereits 2014 gewann

die REWE Group den Fairtrade Award in der Kategorie "Handel".



Bundesminister Dr. Gerd Müller gratulierte im Rahmen der rein digitalen

Verleihung: "Herzlichen Glückwunsch an die REWE Group zur Verleihung des

Fairtrade Awards! Die REWE Group übernimmt selbst in dieser schwierigen Lage

Verantwortung für ihre Lieferkette. Deswegen freue ich mich, dass die REWE Group

von Beginn an auch beim Grünen Knopf mitmacht, dem staatlichen Siegel für sozial

und ökologisch nachhaltig hergestellten Textilien. Gerade in der Coronakrise ist

es wichtiger denn je, dass wir Solidarität mit den Menschen zeigen, die unsere

Kleidung herstellen."







fairen Handel in diesem besonderen Maße gewürdigt wird. Die REWE Group setzt

sich seit Jahren gezielt für eine Verbesserung der Lebens- und

Arbeitsbedingungen in Anbauländern ein, um die wirtschaftliche Situation

speziell von kleinbäuerlichen Produzenten zu stärken. Es ist uns wichtig,

dauerhaft zu einer Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen beizutragen und

die natürlichen Ressourcen zu schonen. Die Kooperation mit Fairtrade ermöglicht

uns eine Abnahme von Rohstoffen aus verantwortungsvoller, fairer und

nachhaltiger Produktion sowie eine transparente Zertifizierung unserer

Produkte", so Hans-Jürgen Moog, Bereichsvorstand der REWE Group.



"Wenn es um faire Produkte geht, sehe ich die REWE Group nicht auf der Sprint-,

sondern auf der Marathonstrecke. Wir arbeiten seit 1993 zusammen. Die Tatsache,

dass die REWE Group nach 2014 jetzt zum zweiten Mal in der Kategorie Handel für

den Fairtrade Award nominiert war, unterstreicht, dass wir über eine

langfristige Verbindung verfügen und gegenseitig immer wieder neue Themen

anstoßen", sagt Transfair-Vorstandsvorsitzender Dieter Overath. "Die stets

offenen Diskussionen mit der REWE Group geben uns immer wieder Anregungen, Dinge

im Fairtrade-System anders zu justieren."



Die REWE Group ist bereits seit 1993 im fairen Handel aktiv und brachte vor über

25 Jahren als erster Händler bundesweit fairen Kaffee in die Regale. Es folgten



