Pictet AM Experte Agarwal: "Hochzinsanleihen sind wieder begehrt"

"Die globale Wirtschaft erholt sich von den Auswirkungen der Pandemie und die Unternehmensgewinne ziehen an – teilweise dank grosszügiger geld- und fiskalpolitischer Anreize. Die Zinssätze bleiben auf niedrigem Niveau, und es ist davon auszugehen, dass dies langfristig so bleiben wird. In der Vergangenheit war ein solches Umfeld immer sehr zuträglich für Speculative-Grade-Credit.

Das Konjunkturbild ist so ermutigend wie seit Monaten nicht mehr. Dem ist ein schwaches zweites Quartal vorausgegangen, in dem die Fremdverschuldung europäischer Emittenten von Hochzinsanleihen ein Mehrjahreshoch von 4,8 erreichte, das EBITDA um 47% gegenüber dem Vorjahr zurückging und die Verschuldung um 23% stieg (siehe Abb. 1). Jüngste Daten deuten darauf hin, dass die Aktivität in Europa jetzt wieder bei rund 80% des Wertes vor COVID-19 liegt. Die Nachfrage nach Autos, ein Frühindikator für wirtschaftliches Wachstum, ist wieder gestiegen und liegt jetzt nur noch 20% unter den Sechsjahrestrends – im Frühjahr waren es noch 80%. Wir sind daher zuversichtlich, dass es in den kommenden Monaten weitere positive Überraschungen geben wird, sowohl bei den makroökonomischen Daten als auch bei den Unternehmensgewinnen. Das spiegelt sich allerdings noch nicht an den Finanzmärkten wider.