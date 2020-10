Ein zumindest kleiner Korrekturtag im DAX ist heute erfolgt. Damit kann sich der Aktienmarkt etwas stabilisieren, jedoch nicht merklich von den Tiefs lösen. Welche Meldungen unterstützten diese Erholung heute?

Der Abwärtstrend am Deutschen Aktienmarkt bremste heute ab. Nachdem binnen drei Handelstagen 1.000 Punkte Verlust erzielt wurden, kam es heute zu einer Erholung. Sie fiel in Summe mit 37 Punkten Plus im Vergleich zu den vorangegangenen Verlusten sehr gering aus. Was gab es für Schlagzeilen am Markt neben der EZB-Sitzung?