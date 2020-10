Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2019/2020

Jahresgewinn nach Steuern: + TEUR 12 (Vorjahr + TEUR 155)

Bilanzgewinn + TEUR 135 (Vorjahr + TEUR 228)

Bilanzsumme: TEUR 4.958 (30.09.2019: TEUR 4.865)

Eigenkapitalquote: 36,4 % (30.09.2019: 39,0 %)

Die Q-Soft Verwaltungs AG hat das Geschäftsjahr 2019/2020 mit einem leichten Jahresgewinn nach Steuern in Höhe von + TEUR 12 (Vorjahr + TEUR 155) abgeschlossen. Da das Jahresergebnis der Gesellschaft im Wesentlichen von den Dividendenzahlungen aus ihren Beteiligungen an der RCM Beteiligungs AG und der KST Beteiligungs AG geprägt wird, hat die in diesem Jahr niedrigere Dividendenzahlung der KST Beteiligungs AG bei einer im Übrigen weiterhin stabilen Entwicklung dieser Beteiligung zu dem niedrigerem Jahresergebnis geführt. Die Q-Soft Verwaltungs AG wird der Hauptversammlung der Gesellschaft auch für das Geschäftsjahr 2019/2020 wieder die Zahlung einer unveränderten Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie vorschlagen, die erneut aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet wird. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer.

Insgesamt sind der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr Erträge aus Beteiligungen in Höhe von insgesamt TEUR 151 (Vorjahr TEUR 293) Vorjahr zugeflossen. Der sich aus der Finanzierung des Assetportfolios ergebende Zinsaufwand lag mit TEUR 107 leicht unter der Vergleichszahl des Vorjahres TEUR 110). Die gesamten traditionell ohnehin auf niedrigem Niveau liegenden betrieblichen Aufwendungen (einschl. Personalkosten, jedoch ohne Aufwendungen für Finanzgeschäfte) konnten in Summe nochmals leicht auf TEUR 42 (Vorjahr: TEUR 48) reduziert werden. Auf im Umlaufvermögen gehaltene Wertpapiere waren Abschreibungen nicht vorzunehmen. Der saldierte Gewinn aus Wertpapiergeschäften lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei TEUR 6 (Vorjahr TEUR 18).

Gechingen, 29. Oktober 2020

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

