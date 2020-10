PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Air France-KLM folgt nach einem Milliardenverlust und dem Lockdown in Frankreich ihren Konkurrenten und streicht ihren Flugplan für den Rest des Jahres zusammen. Im vierten Quartal soll die französische Sparte Air France wegen der Coronavirus-Pandemie nur noch 35 Prozent ihres Flugangebots aus dem Vorjahr anbieten, teilte der Konzern am Freitag in Paris mit. Bei der niederländischen KLM sollen es etwa 45 Prozent sein. Zuvor hatte das Management mit einem Flugangebot von fast zwei Dritteln des Vorjahres geplant.

An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Für die Aktie von Air France-KLM ging es am Freitagmorgen zeitweise um rund sechs Prozent abwärts. Um die Mittagszeit lag der Kurs noch mit gut einem Prozent im Minus. Seit dem Jahreswechsel hat die das Papier aufgrund des Geschäftseinbruchs mehr als 70 Prozent an Wert eingebüßt.