MagicMed Industries kündigt Zusammenarbeit mit der University of Calgary an, um die Entwicklung des MagicMed Psybrary(TM) voranzubringen

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - MagicMed Industries Inc. (" MagicMed " oder

das " Unternehmen ") gibt freudig bekannt, dass es mit der University of Calgary

einen Forschungsvertrag und einen Vertrag über die Nutzung der Räumlichkeiten

("die Verträge") abgeschlossen hat. Durch die Verträge erhält MagicMed weitere

wissenschaftliche und Laborunterstützung, um die Entwicklung seiner

Patentbibliothek für psychedelische Derivate, der Psybrary(TM), voranzubringen.



"Die University of Calgary freut sich, mit MagicMed zusammenzuarbeiten, einem

innovativen Unternehmen im Bereich der Psychedelika", so Associate Vice

President (Research - Innovation) Dr. Steve Larter. "Partnerschaften wie diese

verbinden die Entdeckungen an vorderster Front mit der Umsetzung echter Lösungen

für die Gesellschaft und schaffen Möglichkeiten für unsere Forscher und

Studenten, ihr innovatives Wissen auf dem Markt einzubringen."







"Die zusätzlichen Ressourcen, welche die University of Calgary MagicMed zurVerfügung stellt, ergänzen und festigen unsere Stärken", so Dr. Joseph Tucker,CEO MagicMed. "Diese Zusammenarbeit versetzt MagicMed in die Lage, den Umfangund die Tiefe der in der MagicMed Psybrary(TM) enthaltenen psychedelischenDerivate auszuweiten."Durch die Verträge hat MagicMed die Möglichkeit, neue hochmoderne Geräte undLaborräume an der Universität von Calgary zu nutzen und auf ihr erstklassigesFachwissen zurückzugreifen. Labor- und Ressourcenkosten der MagicMedPsybrary(TM)-Erweiterung werden effizienter verteilt, während derEntwicklungsfortschritt beschleunigt wird.Über die University of CalgaryDie University of Calgary ist ein globales intellektuelles Zentrum in Kanadasunternehmerischster Stadt. In unserer lebendigen, erstklassigen Lernumgebunggedeihen die Studenten in Programmen, die sich durch Forschung, praktischeErfahrungen und unternehmerisches Denken auszeichnen. Unsere Strategie macht unszu einer der fünf besten Forschungsuniversitäten Kanadas. Dabei beziehen wir dieGemeinschaften ein, denen wir dienen und die wir anführen. Diese Strategie heißtEyes High und wurde vom gälischen Motto der Universität inspiriert, dasübersetzt "ich werde meine Augen heben" lautet. Weitere Informationen erhaltenSie auf ucalgary.ca/eyeshigh (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962902-1&h=1609096770&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962902-1%26h%3D1677284787%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fucalgary.ca%252Feyeshigh%26a%3Ducalgary.ca%252Feyeshigh&a=ucalgary.ca%2Feyeshigh) .Über MagicMedMagicMed Industries strebt Partnerschaften mit Pharma- und anderen Unternehmenan, um medizinische und als Konsumgüter zugelassene Psychedelika-Derivate zu