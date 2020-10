Am Mittwoch erschienen Twitter-CEO Jack Dorsey und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg per Videoschalte vor dem Handelsausschuss des US-Senats. Sie mussten sich dort den Fragen der Senatoren stellen, die Republikaner hatten sie vorgeladen, nachdem beide Unternehmen die Verbreitung eines New York Post-Artikels über Joe Biden und seinen Sohn Hunter einschränkten (TE berichtete). Twitter ging besonders aggressiv vor,

Der Beitrag Widerstand gegen mögliche Meinungsmanipulation von Twitter und Facebook erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Sebastian Thormann.