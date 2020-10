Grande West geht Partnerschaft mit Lion Smart und BMW über die Elektrik in den Vicinity Bussen ein

Vancouver, British Columbia, Kanada - Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTCQX: GWTNF) (FWB: 6LG) - 30. Oktober 2020: („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen zum Vertrieb in Kanada und den Vereinigten Staaten, gibt erfreut bekannt, dass es einen Vertrag mit LION Smart GmbH geschlossen hat, um die BMW-Technik in seine Lösung für elektrische Fahrzeuge („EV“) zu integrieren.

Das Unternehmen bringt im 4. Quartal 2020 seinen neuen spezialgefertigten Vicinity LT EV-Bus auf den Markt und schließt eine Partnerschaft mit dem Ingenieursdienstleister LION Smart über die Entwicklung und Integration des Energiespeichersystems ab. Der Vertrag zwischen Grande West Transportation und LION Smart umfasst Ingenieursdienstleistungen wie Software, mechanische und elektrische Anpassung, Batteriemanagement und Integration von 400V BMW-Batteriepaketen in den Vicinity LT EV. Im Rahmen dieser Vereinbarung führt LION Smart Hightech-Arbeiten für die Integration der BMW-Batteriepack-Lösung durch. Der Demonstrations-Vicinity LT EV soll im 1. Quartal 2021 an Grande West geliefert werden. Nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsprojekts kann das Batteriepack anschließend 2021 in großen Mengen bestellt werden.

Die für den BMW i3 entwickelten BMW-Hochvoltbatterien werden für den Vicinity LT EV verwendet. Die BMW i sind eine bewährte EV-Lösung in vielen Anwendungen, nicht nur im i3. Weltweit wurden mehr als 100.000 BMW i-Batteriepacks verkauft.

„Wir freuen uns über den Entwicklungsvertrag mit Grande West Transportation und dass wir einen weiteren Kunden in Nordamerika gewinnen konnten“, sagte Thomas Hetmann, Managing Director von LION Smart GmbH. „Die Integrationsarbeit und die anschließende kommerzielle Produktion stellen ein lukratives, skalierbares Geschäftsmodell dar. Dieser Vertrag zeigt uns, dass unsere Dienste als Spezialist für Ingenieursdienste gebraucht werden und dass auch andere Kunden an unserem Fachwissen auf dem Gebiet interessiert sind.“

William Trainer, President und CEO von Grande West, sagte: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit LION Smart und der BMW-Technologie, um unseren EV auf den Markt zu bringen. Wir haben uns die Zeit genommen, uns für die besten Technologiepartner in diesem Industriezweig zu entscheiden und eine bewährte, serienmäßig produzierte, erweiterbare Lösung aus dem Automobilbereich zu verwenden. Wir haben viele Interessensbekundungen an unserem Vicinity LT EV-Bus erhalten, der ab 2021 geliefert werden kann. In Kürze werden wir weitere Informationen zur Produkteinführung bekanntgeben.“